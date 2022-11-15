WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на ОИ в Пекине

CAS в понедельник зарегистрировал апелляционную жалобу WADA против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Валиевой. WADA воспользовалось правом обратиться в CAS в связи с тем, что РУСАДА не вынесло решение по делу 16‑летней фигуристки, которая сдала положительную допинг‑пробу на чемпионате России в 2021 году, в установленные WADA сроки, пишет Sportbox.

— WADA просит CAS вынести решение, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, и наказать фигуристку четырехлетним сроком дисквалификации, начиная с даты вступления в силу решения CAS, а также аннулировать все результаты, полученных ею с 25 декабря 2021 года, со всеми вытекающими последствиями (включая лишение медалей, очков и призов), — говорится в заявлении суда.

Валиева на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг‑пробе фигуристки обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил Валиеву до личных соревнований, где она стала четвертой. Награждение сборных по итогам командного турнира до сих пор не состоялось.

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