Коммерсант: магазинам следовало бы сократить свои расходы, а не стращать покупателей новым повышением цен(1)
По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, рост цен на продукты со стороны производителей значительно замедлился, но сети дорогих магазинов готовят потребителей к новой волне, чтобы увеличить свою прибыль.
Тармо Лауринг сказал, что некоторые крупные розничные сети публично заявили о своём намерении, несмотря на остановившийся рост инфляции, продолжать увеличивать процент наценки, чтобы покрывать свои высокие расходы. „На самом деле, в этом году маржа магазинов уже несколько раз повышалась под видом общего повышения цен со стороны производителей. Исследования потребительской корзины показывают, что разница в ценах между дешёвыми и дорогими магазинами стала больше, чем когда-либо прежде“, — отметил Лауринг.
„Наиболее дорогие розничные сети оказались в безвыходном положении — с одной стороны, их расходы абсурдно высоки, а с другой — всё больше людей, чтобы сэкономить, стали отдавать предпочтение магазинам низких цен“, — сказал Лауринг.
„Наша практика продолжает свидетельствовать о том, что обусловленный инфляцией рост цен покрывает увеличивающиеся расходы магазина. Сегодня не время делать крупные инвестиции или добавлять не всегда оправданные наценки к уже существующей инфляции. Сотрудникам необходимо платить достойную заработную плату, но также необходимо в более широком смысле пересмотреть структуру предприятия и выявить возможности экономии. Пусть сегодня это не самые популярные решения, особенно с точки зрения администрации, но они должны быть приняты, чтобы сохранить конкурентоспособность“, — добавил Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, местные предприятия розничной торговли в последнее десятилетие получали большие прибыли, находясь в зоне комфорта. Они увеличивали свои постоянные расходы, и теперь им сложно адаптироваться к новой ситуации. „Сейчас мы должны начать сокращать наши расходы, думая о потребителе“, — сказал Тармо Лауринг.