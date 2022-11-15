Коммерсант: магазинам следовало бы сократить свои расходы, а не стращать покупателей новым повышением цен

Тармо Лауринг сказал, что некоторые крупные розничные сети публично заявили о своём намерении, несмотря на остановившийся рост инфляции, продолжать увеличивать процент наценки, чтобы покрывать свои высокие расходы. „На самом деле, в этом году маржа магазинов уже несколько раз повышалась под видом общего повышения цен со стороны производителей. Исследования потребительской корзины показывают, что разница в ценах между дешёвыми и дорогими магазинами стала больше, чем когда-либо прежде“, — отметил Лауринг.

„Наиболее дорогие розничные сети оказались в безвыходном положении — с одной стороны, их расходы абсурдно высоки, а с другой — всё больше людей, чтобы сэкономить, стали отдавать предпочтение магазинам низких цен“, — сказал Лауринг.

„Наша практика продолжает свидетельствовать о том, что обусловленный инфляцией рост цен покрывает увеличивающиеся расходы магазина. Сегодня не время делать крупные инвестиции или добавлять не всегда оправданные наценки к уже существующей инфляции. Сотрудникам необходимо платить достойную заработную плату, но также необходимо в более широком смысле пересмотреть структуру предприятия и выявить возможности экономии. Пусть сегодня это не самые популярные решения, особенно с точки зрения администрации, но они должны быть приняты, чтобы сохранить конкурентоспособность“, — добавил Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, местные предприятия розничной торговли в последнее десятилетие получали большие прибыли, находясь в зоне комфорта. Они увеличивали свои постоянные расходы, и теперь им сложно адаптироваться к новой ситуации. „Сейчас мы должны начать сокращать наши расходы, думая о потребителе“, — сказал Тармо Лауринг.