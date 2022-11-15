Навеяла революция: представлен талисман предстоящих Олимпийский игр

Древний головной убор и революционный атрибут изображён на почтовых марках. На знаменитой картине Эжена Делакруа „Свобода, ведущая народ“ колпак украшает голову Марианны.

Парижские фригийцы обуты в кроссовки. У паралимийца вместо одной ноги – протез.

„Для нас было важно выбрать талисман, наполненный смыслом. Не просто зверёк или какой-то предмет. Фригийский колпак узнаваем – это символ свободы, воплощение Франции“, - сказал председатель оргкомитета Олимпиады-2024 года Тони Эстанге.

French touch, но не обязательно Made in France: 80% талисманов будут изготовлены не на родине якобинцев, а в Китае. По словам организаторов, это связано с массовым переносом производства игрушек в Азию и нежеланием завышать цены на самый популярный олимпийский сувенир.

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