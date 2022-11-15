Катри Райк: Кристина Каллас не права, Нарва - не источник всех бед и забот Эстонии

1. Явка граждан России на муниципальных выборах не так уж и мала, как утверждает Кристина Каллас (речь идет о реакции на мнение Кристины Каллас, опубликованное на портале ERR - ред.). В Нарве вместе с негражданами они составляли на последних выборах 46,6%, это 51% населения. Аналогичные избиратели составляют 62% в Силламяэ, 42% в Кохтла-Ярве и 36 % в Маарду. Из этого следует, что граждане России участвуют в выборе своих представителей на местном уровне в равной степени с гражданами Эстонии.

2. Кристина Каллас ошибается, заседания Нарвского городского собрания проходят на эстонском языке. Вроде бы все хорошо, но часть депутатов не может участвовать в происходящем, журналистов на собрании нет, горожане не смотрят трансляцию. Как мэр я, конечно, могу порадоваться, что вместо прежних 10 уточняющих вопросов задается один, и заседание длится 2 часа вместо 8. Но я не считаю такую ​​ситуацию нормальной, и до следующих выборов еще три года. Я предпочитаю дорогой синхронный перевод, что поделать.

3. К сожалению, Кристина неправа и в том, что проблемы с эстонским языком в горсобрании есть только в Нарве и Силламяэ. Есть еще Кохтла-Ярве и Маарду, что подтверждают тамошние депутаты.

В заключение. Скорее бы прошли выборы и можно было бы спокойно говорить об этих языковых и предвыборных вопросах. В настоящее время это невозможно. Но одно можно было понять: Нарва не является причиной и источником всех бед и забот Эстонии.

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