Партия Eesti 200: в Нарве следует построить аэропорт

Как отмечается в пресс-релизе партии, 600-метровая взлетно-посадочная полоса, которая имеется в настоящее время на аэродроме в расположенной под Нарвой деревне Ольгина, не подходит для коммерческих рейсов.

Главная цель строительства аэродрома в Ольгина — содействовать развитию предпринимательства в регионе. К строительству под Нарвой аэродрома проявляют большой интерес предприятия Aquaphor, Silmet, собственники Силламэского порта, а также Ида-Вируский промышленный парк и Агропарк Аувере.

Аэропорт в Ольгина, по словам лидера Eesti 200 Лаури Хуссара, будет способствовать активизации бизнеса в регионе. „В первую очередь в аэропорте заинтересованы предприниматели Ида-Вирумаа, строительство аэропорта будет содействовать развитию региона“, - сказал Хуссар.

Как отметил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, большое расстояние между Таллинном и Нарвой является одним из основных препятствий на пути вложению инвестиций в регион. По его мнению, наличие аэродрома станет веским доводом при решении вопроса о вложении крупных производственных инвестиций. „Инвесторы не заинтересованы в том, чтобы тратить часы на то, чтобы прилететь в Эстонию, а затем еще добираться из Таллинна до Нарвы. Кроме того, предприятия бывают заинтересованы в том, чтобы доставить специалистов на место по воздуху“, - сказал Ильин.

Нарва-Йыэсуу инициировал детальную планировку аэродрома в Ольгина, которая предусматривает строительство 1600-метровой взлетно-посадочной полосы, вертолетной площадки, а также ангаров для самолетов и здания, в котором расположится погранпункт. На аэродроме планируется также обустроить площадку для учебной езды и тренировочную площадку для отработки пилотами техники.

Партия Eesti 200 основное внимание в своей региональной программе на следующий период работы Рийгикогу уделяет инвестициям, продвижению экспорта, рабочим местам и туризму.

