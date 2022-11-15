15.11.2022, 08:21
В Нарве наехавший на пожилую женщину водитель покинул место происшествия
ФОТО: | Eero Vabamaegi
За прошедшие сутки полиция задержала двух водителей моторных транспортных средств с признаками наркотического и четырех водителей с признаками алкогольного опьянения.
Вчера в 14.27 в Нарве на улице Кренгольми произошло ДТП: водитель автомобиля, личность которого до сих пор не установлена, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 82-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего пешехода доставили в Нарвскую больницу.
В 16.35 в Таллинне на улице Пунане легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управляла 54-летняя женщина, столкнулся с легковым автомобилем Peugeot 206, за рулем которого находился 84-летний мужчина. Водителя Peugeot доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.