В Нарве наехавший на пожилую женщину водитель покинул место происшествия

Вчера в 14.27 в Нарве на улице Кренгольми произошло ДТП: водитель автомобиля, личность которого до сих пор не установлена, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 82-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего пешехода доставили в Нарвскую больницу.