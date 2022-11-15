Ушел из дома по уходу и пропал. Полиция просит помощи в поисках 62-летнего мужчины

В понедельник, 14 ноября, вечером в полицию поступило сообщение о пропаже одного из постояльцев дома по уходу Выйсику. Получив сообщение, полиция проверила окрестности учреждения, а также другие места в Выйсику и Эску, где можно было бы укрыться. Пока найти мужчину не удалось. Поиски продолжаются.



По словам сотрудников дома по уходу, у мужчины в данном районе нет ни друзей, ни знакомых, к которым он мог бы пойти. Мати ходит сгорбившись. Он среднего роста, около 180 см, худощавого телосложения. Был одет в желтую куртку, темные брюки и желтую шапку.



Полиция просит всех, кто видел подходящего под описание мужчину, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.