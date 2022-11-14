Рублев обыграл Медведева на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над своим соотечественником Даниилом Медведевым 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в стартовом матче Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине.
Российский теннисист Андрей Рублев в Красной группе, обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP.
Рублев одержал победу со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7), сама игра длилась 2 часа 31 минуту.
В первом сете Рублев вел со счетом 5:2, и заработал семь сетболов, но Медведев смог вернуться в игру и довел дело до тай-брейка, где бывший первый номер мирового рейтинга взял верх - 7:6 (9/7).
И все же во втором сете Рублев снова повел в счете, но на этот раз отыграться Медведеву не дал - 6:3.
Решающий третий сет завершился тай-брейком, где Рублев одержал победу - 7:6 (9/7).
Рублев обыграл Медведева второй раз в карьере, в четырех встречах он уступил.
Во второй подгруппе Рафаэль Надаль проиграл стартовый матч Тейлору Фрицу 6:7(3), 1:6. Каспер Рууд победил Феликса Оже-Альяссим 7:6 (4), 6:4.