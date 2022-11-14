ФОТО | Пешеходный туннель между станцией Юлемисте и торговым центром Т1 получил новый облик

„Летом этого года в тесном сотрудничестве с Eesti Raudtee и Rail Baltic центр T1 начал ремонт пешеходного туннеля. В ходе строительных работ мы очистили входы и стены туннеля от старых граффити, установили на стены и потолки деревянную обшивку, туннель получил яркое освещение и камеры видеонаблюдения. Красиво оформленный и безопасный туннель совсем не похож на прежний. На сегодняшний день он является единственным пешеходным маршрутом между улицей Суур-Сыямяэ и Петербургским шоссе, и обязательно станет визитной карточкой Т1 и района в целом“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.