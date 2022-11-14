Новости Эстонии
14.11.2022, 21:50

ФОТО | Пешеходный туннель между станцией Юлемисте и торговым центром Т1 получил новый облик

 
ФОТО: Karli Saul

Завершены строительные работы в пешеходном туннеле, соединяющем железнодорожную станцию ​​Юлемисте и центр T1 – туннель стал чистым, освещенным, безопасным и получил привлекательное оформление.

„Летом этого года в тесном сотрудничестве с Eesti Raudtee и Rail Baltic центр T1 начал ремонт пешеходного туннеля. В ходе строительных работ мы очистили входы и стены туннеля от старых граффити, установили на стены и потолки деревянную обшивку, туннель получил яркое освещение и камеры видеонаблюдения. Красиво оформленный и безопасный туннель совсем не похож на прежний. На сегодняшний день он является единственным пешеходным маршрутом между улицей Суур-Сыямяэ и Петербургским шоссе, и обязательно станет визитной карточкой Т1 и района в целом“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

Архитектуру и дизайн обновленного туннеля разработала компания KOKO, а реализовала решение компания Motor. Оба входа в туннель украшены иллюстрацией Теэле Страусс.

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