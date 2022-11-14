ФОТО | Зеленский приехал в Херсон после освобождения города. Песков заявил, что это все равно „территория РФ“

В Кремле отказались комментировать сообщения о приезде Владимира Зеленского в освобожденный Херсон.

„Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации“, — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала февральского вторжения в страну. В конце сентября Кремль формально аннексировал территории оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

9 ноября Минобороны РФ объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, объяснив это невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни российских солдат. Утром 11 ноября ведомство отчиталось об отступлении из Херсона. Днем того же дня в город вошли первые подразделения украинских военных.