Глава МВД Ляэнеметс: граждан Эстонии, воюющих за Россию, следует лишить гражданства и отправить в тюрьму

Ляэнеметс сказал, что правительство прямо заявило уже после того, как была объявлена ​​первая российская мобилизация, что те, кто решит покинуть Эстонию, чтобы воевать за Россию, больше могут не вернуться в Эстонию. „Этот принцип остается в силе“, — сказал Ляэнеметс.

Однако теперь президент России Владимир Путин объявил, что люди с иностранным гражданством также могут присоединиться к мобилизации, а это означает, что практически каждый может пойти воевать за Россию.

Министр Ляэнеметс подчеркнул, что если гражданин Эстонии решит пойти воевать за Россию, это наказывается по уголовному кодексу лишением свободы. „У нас в Эстонии нулевая толерантность по отношению к войне на стороне России, и здесь нет места для переговоров“, — сказал Ляэнеметс и добавил, что во многих случаях гражданство может быть аннулировано.

Ляэнеметс сказал, что он полагается на здравый смысл людей, которые решат не присоединяться к российской мобилизации. „Если мы узнаем, что кто-то такой есть[человек с эстонским гражданством, который решил пойти воевать за Россию], я обязательно пойду в правительство с предложением лишить его гражданства“, — сказал Ляэнеметс.

Путин разрешил иностранным гражданам служить в российской армии

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам проходить службу в Вооруженных силах РФ, сообщает „Интерфакс“.

Соответствующее постановление было опубликовано сегодня днем.

Согласно изменениям, кроме граждан России, военную службу в России могут нести иностранные граждане или лица, имеющие право на постоянное проживание в иностранных государствах.