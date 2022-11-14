ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (264-й день) | Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России

ISW: стоит ожидать активизации боев в Донецкой области

Украина одержала важную победу в операции по освобождению западной части Херсонской области, кульминацией которой стал вывод российских войск из Херсона, завершившийся 11 ноября, пишет в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW).

Российские мобилизованные показали себя недостаточно подготовленными, плохо экипированными и очень неохотно вступающими в бой, считают эксперты института. Мобилизованные прибывают не сплоченными частями, а направляются небольшими подразделениями на замену в части, которые девять месяцев сражаются без отдыха, понесли большие потери в живой силе и технике и сами в значительной степени деморализованы.

Зеленский приехал в освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских войск Херсон, пообщался с его жителями и обратился к войскам, которые были построены на главной площади города.

„Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны“, - цитирует президента агентство Рейтер.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне и в очередной раз отметил, что огромное значение для Киева имела поставка реактивных систем залпового огня HIMARS из США.

Там же, на площади, пишет Рейтер, собрались родители с детьми, в том числе с колясками. Некоторые из них принесли украинские флаги.

„Коммерсант“: представители России и США ведут закулисные переговоры в Анкаре

По данным газеты „Коммерсант“, сегодня в столице Турции проходят переговоры между делегациями России и США. Российскую сторону в Анкаре представляет директор СВР Сергей Нарышкин.

Заранее о встрече не сообщалось. Подробности переговоров источники газеты также не приводят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что не может „ни подтвердить, ни опровергнуть“ информацию о переговорах, уточняет Интерфакс.

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