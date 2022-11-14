ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (264-й день) | Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России
Читайте о главных событиях понедельника вокруг войны России против Украины.
ISW: стоит ожидать активизации боев в Донецкой области
Украина одержала важную победу в операции по освобождению западной части Херсонской области, кульминацией которой стал вывод российских войск из Херсона, завершившийся 11 ноября, пишет в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW).
Российские мобилизованные показали себя недостаточно подготовленными, плохо экипированными и очень неохотно вступающими в бой, считают эксперты института. Мобилизованные прибывают не сплоченными частями, а направляются небольшими подразделениями на замену в части, которые девять месяцев сражаются без отдыха, понесли большие потери в живой силе и технике и сами в значительной степени деморализованы.
Зеленский приехал в освобожденный Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских войск Херсон, пообщался с его жителями и обратился к войскам, которые были построены на главной площади города.
„Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны“, - цитирует президента агентство Рейтер.
Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне и в очередной раз отметил, что огромное значение для Киева имела поставка реактивных систем залпового огня HIMARS из США.
Там же, на площади, пишет Рейтер, собрались родители с детьми, в том числе с колясками. Некоторые из них принесли украинские флаги.
„Коммерсант“: представители России и США ведут закулисные переговоры в Анкаре
По данным газеты „Коммерсант“, сегодня в столице Турции проходят переговоры между делегациями России и США. Российскую сторону в Анкаре представляет директор СВР Сергей Нарышкин.
Заранее о встрече не сообщалось. Подробности переговоров источники газеты также не приводят.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что не может „ни подтвердить, ни опровергнуть“ информацию о переговорах, уточняет Интерфакс.
Бойца из „ДНР“ осудили в Украине на 12 лет
СБУ сообщила о том, что суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы бойца из самопровозглащенной „ДНР“ по прозвищу „Фил“ (имени осужденного СБУ не сообщает). Он также воевал в российской армии.
Осужденный воевал на стороне самопровозглашенной „республики“ с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения присоединился к российской армии. По данным следователей СБУ, в качестве оператора-наводчика танка Т-72 „Фил“ произвел по жилым многоэтажкам в Мариуполе не менее 20 выстрелов.
Захватили „Фила“ в конце апреля в Донецкой области, после того как его танк был подбит ВСУ. Бойцу были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины - государственная измена и участие в незаконных вооруженных формированиях. По обоим обвинениям суд счел вину доказанной.
Сегодня же СБУ сообщила о задержании еще двух украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.
В освобожденный Херсон прибыла первая гуманитарная колонна ООН
Гуманитарная колонна ООН привезла в Херсон продукты питания, воду, строительные материалы, постельное белье и фонарики на солнечных батареях, - сообщает русская служба Би-би-си
С начала войны это первый случай, когда сотрудникам международных организаций удалось привезти в Херсон гуманитарную помощь. Груз был готов к транспортировке еще три дня назад, но ожидал официального завершения освободительной операции.
В гумконвое приняли участие Агентство ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Международная организация по миграции (МОМ).
Сотрудники ООН уверяют, что привезенной помощи хватит для обеспечения 6 тыс. жителей Херсона. Медицинский центр города в течение следующего месяца получит лекарства для более чем 1 тыс. пациентов.
Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели двухстороннюю встречу в преддверии саммита „Большой двадцатки“ на индонезийском острове Бали
Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин, обсудив на встрече перед саммитом „двадцатки“ на Бали среди прочего и Украину, назвали неприемлемыми угрозы российской стороны применить ядерное оружие.
„Президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием в Украине“, - объявил после встречи Белый дом.
В Украине погиб гражданин Замбии, который отбывал наказание в российской тюрьме
„В связи с этим крайне печальным развитием событий правительство Замбии потребовало от российских властей срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых замбийский гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, мог быть завербован на войну в Украине и после этого погиб“, — сказано в заявлении министра Стенли Какубо.
23-летний студент Лемехани Натан Ньиренда погиб в Украине 22 сентября. Он изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), а затем был осужден на девять с половиной лет заключения в России — МИД Замбии не сообщает, за какое преступление. Как он оказался на войне в Украине, неизвестно.
Генассамблея ООН призвала взыскать с России репарации
Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию, в которой рекомендовала в числе прочего создать механизм взыскания с России репараций в пользу Украины. За резолюцию, проект которой внесли Украина, Канада, Нидерланды и Гватемала, проголосовали 94 из 193 стран ООН, 73 страны воздержались, 13 голосовали против.
В принятой в понедельник резолюции ООН призывает создать международный механизм учета и компенсации ущерба, который понесла и понесет Украина в результате развязанной Россией войны.
ЕС утвердил программу подготовки украинских военных
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник официально утвердили программу подготовки украинских военных. В рамках этой программы, которая официально называется „Миссия военной помощи ЕС“, в течение двух лет в разных странах Евросоюза подготовку пройдут 15 тысяч украинских военных.
Стоимость программы - 107 млн евро. Возглавит ее французский вице-адмирал Эрве Блежан.