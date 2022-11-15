Сектор, который двигал эстонскую промышленность, производит все больше новых безработных

По данным кассы по безработице, с октября картина сокращений стала более мрачной. С тех пор 17 фирм объявили о сокращениях, планируя сократить около 600 рабочих мест. Больше всего выделяется обрабатывающая промышленность, где будет сокращено более 400 рабочих мест.

Большинство сокращенных - в лесной промышленности. Фабрики Repo объявили о сокращении 146 человек, из них числятся безработными на сегодняшний день 57. Самое крупное сокращение на сегодняшний день объявил производитель мебели Standard, где, по данным кассы по безработице, окончательное число увольнений составляет 163 человека, из них до сих пор ни один человек не был зарегистрирован в качестве безработного. Standard сообщает, что договора с людьми будут действовать до конца января.