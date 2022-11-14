МНЕНИЕ | Никто из вагнеровцев сдаваться больше не будет

С пригожинцами все понятно. Как и в целом со всей этой путинской шоблой, которой давно развязали руки и разрешили творить все, что угодно. Причем, как на войне, за пределами России, так и внутри - со своими собственными согражданами. Если вы думаете, что разбивание головы кувалдой чем-то принципиально отличается от систематических изнасилований заключенных швабрами (а теперь еще и задержанных - гантелями), то вы заблуждаетесь. Это явления одного порядка - легализованный садизм. Почему легализованный!? Да потому, что за это ничего не бывает, то есть, по сути, явления эти декриминализированы, за них не несут ответственности.

Кстати, для тех, кто не знает. В российских тюрьмах и лагерях не просто пытают, там вовсю убивают. Забывают до смерти, вешают, имитируя суицид, могут подстроить несчастный случай на промке. Так что, убивают они всех и везде.

Легализованное насилие - краеугольный камень путинизма, одна из главных скреп. За счет него во многом и держится вся эта громоздкая, ублюдочная система. Ведь никому особо не хочется, чтобы ему засунули швабру в задний проход или разбили голову кувалдой. И как бы сдержанно и даже внешне равнодушно не реагировали на эти события люди, внутри каждого рождается страх. А вдруг и со мной так поступят!?

Но черт с ним, с путинизмом. С ним все понятно. Непонятно, зачем Украина выдала на расправу человека, который сдался, давал пропагандистские проукраинские интервью и утверждал, что хочет воевать за Украину? Человека, которому тут же размозжили голову кувалдой.

Илья Пономарев пишет, что Нужин не прошел проверку на полиграфе, был выявлен, как агент, который должен был внедрится в „Легион свободной России“, и был обменян на украинских военнослужащих. Может быть и так. Хотя наверняка мы это не узнаем. И концовка этой истории от этого не становится менее жуткой.