МНЕНИЕ | Никто из вагнеровцев сдаваться больше не будет
То, что пригожинцы - звери, было понятно давно. Это не вызывает сомнений. Существа, совершающие подобные поступки, это уже не люди, а какие-то запредельные человекообразные твари из параллельного мира. Впрочем, таких на свете много. Гораздо больше, чем многие из нас могут себе представить, пишет журналист и правозащитник Даниил Константинов на своей странице в Фейсбуке.
С пригожинцами все понятно. Как и в целом со всей этой путинской шоблой, которой давно развязали руки и разрешили творить все, что угодно. Причем, как на войне, за пределами России, так и внутри - со своими собственными согражданами. Если вы думаете, что разбивание головы кувалдой чем-то принципиально отличается от систематических изнасилований заключенных швабрами (а теперь еще и задержанных - гантелями), то вы заблуждаетесь. Это явления одного порядка - легализованный садизм. Почему легализованный!? Да потому, что за это ничего не бывает, то есть, по сути, явления эти декриминализированы, за них не несут ответственности.
Кстати, для тех, кто не знает. В российских тюрьмах и лагерях не просто пытают, там вовсю убивают. Забывают до смерти, вешают, имитируя суицид, могут подстроить несчастный случай на промке. Так что, убивают они всех и везде.
Легализованное насилие - краеугольный камень путинизма, одна из главных скреп. За счет него во многом и держится вся эта громоздкая, ублюдочная система. Ведь никому особо не хочется, чтобы ему засунули швабру в задний проход или разбили голову кувалдой. И как бы сдержанно и даже внешне равнодушно не реагировали на эти события люди, внутри каждого рождается страх. А вдруг и со мной так поступят!?
Но черт с ним, с путинизмом. С ним все понятно. Непонятно, зачем Украина выдала на расправу человека, который сдался, давал пропагандистские проукраинские интервью и утверждал, что хочет воевать за Украину? Человека, которому тут же размозжили голову кувалдой.
Илья Пономарев пишет, что Нужин не прошел проверку на полиграфе, был выявлен, как агент, который должен был внедрится в „Легион свободной России“, и был обменян на украинских военнослужащих. Может быть и так. Хотя наверняка мы это не узнаем. И концовка этой истории от этого не становится менее жуткой.
Почему я считаю важным прояснить этот момент? По многим причинам, включая чисто гуманистическую. Но есть один момент, который стоит проговорить отдельно. Если вы призываете российских солдат (в том числе - вагнеровцев) сдаваться, то сдача в плен все-таки должна гарантировать какую-то безопасность. А если вы потом выдаете этих солдат обратно, то это значит, что гарантия безопасности уже не работает. Ведь эти люди сдались добровольно и в российской армии их будут воспринимать как предателей. А если им еще и головы будут разбивать кувалдами под видеозапись, то ничего кроме ужаса, все это внушать не будет. И никто вам сдаваться в плен не будет, сколько бы методичек на этот счет вы не выпустили. Ибо кувалда гораздо весомее, чем методичка!
Для меня ясно одно. Теперь, после этого жуткого случая, никто из вагнеровцев сдаваться больше не будет, ибо дальнейший алгоритм с расплющенный в итоге головой уже известен. А это значит, что оказавшись в безвыходной ситуации они будут отчаянно защищаться. А приведет это только к лишним потерям украинцев. Возможно, что и остальные солдаты путинской армии теперь трижды подумают, прежде чем сдаваться. Общий итог всей этой истории - неизбежное укрепление дисциплины в российской армии.
А для тех, кто умиляется сейчас многочисленным видео с „бунтующими“ мобилизованными, я хочу сказать, что и их могут быстро привести к порядку, если включат на полную пригожинские методы. Они, кстати, эти методы, вовсе и не пригожинские. Это все тот же старый, недобрый террор, который в определенных обстоятельствах, как бы это жутко ни звучало, работает очень эффективно.
Помните, как „товарищь“ Троцкий писал? „Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади“.
Хорошо, что путинисты мало читают...
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