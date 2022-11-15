Представители ЛГБТ-сообщества: в России нет толп геев, насилующих детей. Но из-за власти люди перестали быть толерантными

„Всем трансгендерам изменения откатят, как тогда жить?“

Саша в Эстонию хотела переехать еще в начале года, подала документы на обучение, но после начала войны все планы изменились. „Я была в ужасе от происходящего. В ужасе от того, какая нереально чудовищная история начала происходить, — рассказывает Саша. — Со своей девушкой мы уехали из России. Шенгена на тот момент у нас не было, мы скитались несколько месяцев по разным странам, думали уехать даже в Аргентину. По хостелам, без понятия, что делать... Моя девушка не выдержала такого ритма, и мы разделились. Она вернулась в Россию, я попала в Эстонию“.