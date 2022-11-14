МНЕНИЕ | Выбор между пулей и кувалдой

В сети распространили видео зверской казни кувалдой российского заключенного Евгения Нужина. Летом 2022 года в исправительной колонии №3 Рязанской области Нужина завербовал в ЧВК Вагнер сам Евгений Пригожин. Попав на войну в Украине Нужин сбежал и сдался в плен. Гибель заключенного выложена в сеть пригожинским телеграм-каналом, сам хозяин ЧВК фактически признал, что его люди совершили убийство. Трагедия Евгения Нужина свидетельствует, с одной стороны, о распаде российского государства. С другой, если выяснится, что его официально выдали России украинские власти, то добровольной сдачи в плен вагнеровцев больше не будет. Между пулей и кувалдой, наемники ожидаемо выберут пулю и не только для себя, пишет журналист Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.