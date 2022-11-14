МНЕНИЕ | Выбор между пулей и кувалдой(7)
В сети распространили видео зверской казни кувалдой российского заключенного Евгения Нужина. Летом 2022 года в исправительной колонии №3 Рязанской области Нужина завербовал в ЧВК Вагнер сам Евгений Пригожин. Попав на войну в Украине Нужин сбежал и сдался в плен. Гибель заключенного выложена в сеть пригожинским телеграм-каналом, сам хозяин ЧВК фактически признал, что его люди совершили убийство. Трагедия Евгения Нужина свидетельствует, с одной стороны, о распаде российского государства. С другой, если выяснится, что его официально выдали России украинские власти, то добровольной сдачи в плен вагнеровцев больше не будет. Между пулей и кувалдой, наемники ожидаемо выберут пулю и не только для себя, пишет журналист Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.
Видео казни российского гражданина Евгения Нужина, исполненной „недобрыми людьми“, появилось в ночь на 13 ноября в телеграм-канале, освещающем деятельность вагнеровцев и регулярно размещающим объявления о наборе добровольцев в ряды ЧВК. Не буду описывать это пещерное зверство, скажу только, что убивали Нужина показательно, в назидание другим. В начале сентября 55-летний осужденный за убийство Евгений Нужин сдался в плен ВСУ, а потом дал большое интервью журналисту Юрию Бутусову, в котором сказал, что хочет воевать против России и сознательно сдался в плен.