Associated Press: Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали. Мария Захарова назвала это „фейком“

По словам двух собеседников агентства, российский дипломат проходит лечение на Бали в связи с болезнью сердца. По данным Associated Press, министр был доставлен в Sanglah в Денпасаре на юге индонезийского острова.

В свою очередь губернатор Бали сообщил Reuters, что Лавров здоров и ненадолго посетил больницу для медицинской проверки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала „фейком“ сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. „Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив“, — заявила она в своем телеграм-канале.

Захарова также опубликовала видео с министром. Где оно было записано, неясно. В ролике Лавров, комментируя сообщения о своей госпитализации, пожелал западным журналистам „быть почестнее“ и „писать правду почаще“.

Сам Лавров на фоне новостей о своей госпитализации сообщил ТАСС, что готовится к саммиту G20 в гостинице.

Сергей Лавров прибыл на Бали 13 ноября. Он возглавляет российскую делегацию на саммите „Большой двадцатки“, который пройдет 15-16 ноября.

Президент РФ Владимир Путин не стал участвовать во встрече с мировыми лидерами ни лично, ни в видеоформате. В Кремле это объяснили „необходимости его нахождения в России“. Bloomberg сообщал, что Путин не поедет на саммит „Большой двадцатки“, чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что не поедет на саммит, если на нем будет присутствовать Путин. 8 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины, скорее всего, будет участвовать в работе саммита онлайн.