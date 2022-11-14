Associated Press: Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали. Мария Захарова назвала это „фейком“(31)
Министр иностранных дел Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит „Большой двадцатки“ на Бали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди чиновников Индонезии, пишет „Медуза“.
По словам двух собеседников агентства, российский дипломат проходит лечение на Бали в связи с болезнью сердца. По данным Associated Press, министр был доставлен в Sanglah в Денпасаре на юге индонезийского острова.
В свою очередь губернатор Бали сообщил Reuters, что Лавров здоров и ненадолго посетил больницу для медицинской проверки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала „фейком“ сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. „Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив“, — заявила она в своем телеграм-канале.
Захарова также опубликовала видео с министром. Где оно было записано, неясно. В ролике Лавров, комментируя сообщения о своей госпитализации, пожелал западным журналистам „быть почестнее“ и „писать правду почаще“.
Сам Лавров на фоне новостей о своей госпитализации сообщил ТАСС, что готовится к саммиту G20 в гостинице.
Сергей Лавров прибыл на Бали 13 ноября. Он возглавляет российскую делегацию на саммите „Большой двадцатки“, который пройдет 15-16 ноября.
Президент РФ Владимир Путин не стал участвовать во встрече с мировыми лидерами ни лично, ни в видеоформате. В Кремле это объяснили „необходимости его нахождения в России“. Bloomberg сообщал, что Путин не поедет на саммит „Большой двадцатки“, чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что не поедет на саммит, если на нем будет присутствовать Путин. 8 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины, скорее всего, будет участвовать в работе саммита онлайн.