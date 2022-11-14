Взрывное интервью Криштиану Роналду: „Манчестер Юнайтед“ предал меня, я не уважаю нашего главного тренера

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду переживает трудные времена. После возвращения в английский клуб Роналду стал все реже попадать в основной состав. 37-летний Роналду в интервью раскритиковал главного тренера Эрика Тен Хага и сказал, что многие хотят, чтобы он покинул команду.

Летом 37-летний нападающий собирался покинуть клуб, но в итоге остался в команде Эрика Тен Хага. Недавно главный тренер отстранил Криштиану на один матч за отказ выйти на замену в концовке игры с „Тоттенхэмом“. Как оказалось, отношения между главным тренером и 5-кратным обладателем „Золотого мяча“ далеко не идеальны.

„Я не испытываю уважения к Тен Хагу, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя“, — сказал Роналду.

Нападающий Криштиану Роналду также раскритиковал действия руководства английского футбольного клуба, в том числе в отношении его самого.

„Английский клуб предал меня. В клубе пыталась заставить меня уйти. Я чувствовал себя преданным. Из меня сделали козла отпущения. Не только тренер, но и еще два-три человека в клубе. Чувствовал, что некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне“, — сказал Роналду.

Криштиану высказался также о ситуации вокруг клуба.

„Думаю, болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в „Манчестер Юнайтед“. Но некоторые вещи внутри [клуба] мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в „Ман Сити“, „Ливерпуле“ и даже в нынешнем „Арсенале“. Клуб такого калибра [как „МЮ“] должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет. Нужно разрушить и выстроить [все] заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю „Манчестер Юнайтед“, я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое“, – сказал Роналду.

На вопрос об прогрессе „МЮ“ за последние 13 лет Криштиану Роналду ответил так: