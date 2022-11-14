Взрывное интервью Криштиану Роналду: „Манчестер Юнайтед“ предал меня, я не уважаю нашего главного тренера
Нападающий футбольного клуба „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду недавно дал интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану, где раскритиковал главного тренера, работу клуба и бывшего одноклубника Уэйна Руни.
Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду переживает трудные времена. После возвращения в английский клуб Роналду стал все реже попадать в основной состав. 37-летний Роналду в интервью раскритиковал главного тренера Эрика Тен Хага и сказал, что многие хотят, чтобы он покинул команду.
Летом 37-летний нападающий собирался покинуть клуб, но в итоге остался в команде Эрика Тен Хага. Недавно главный тренер отстранил Криштиану на один матч за отказ выйти на замену в концовке игры с „Тоттенхэмом“. Как оказалось, отношения между главным тренером и 5-кратным обладателем „Золотого мяча“ далеко не идеальны.
„Я не испытываю уважения к Тен Хагу, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя“, — сказал Роналду.
Нападающий Криштиану Роналду также раскритиковал действия руководства английского футбольного клуба, в том числе в отношении его самого.
„Английский клуб предал меня. В клубе пыталась заставить меня уйти. Я чувствовал себя преданным. Из меня сделали козла отпущения. Не только тренер, но и еще два-три человека в клубе. Чувствовал, что некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне“, — сказал Роналду.
Криштиану высказался также о ситуации вокруг клуба.
„Думаю, болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в „Манчестер Юнайтед“. Но некоторые вещи внутри [клуба] мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в „Ман Сити“, „Ливерпуле“ и даже в нынешнем „Арсенале“. Клуб такого калибра [как „МЮ“] должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет. Нужно разрушить и выстроить [все] заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю „Манчестер Юнайтед“, я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое“, – сказал Роналду.
На вопрос об прогрессе „МЮ“ за последние 13 лет Криштиану Роналду ответил так:
„Прогресс – нулевой. С тех пор, как ушел сэр Алекс [Фергюсон], я не увидел эволюции в клубе. Ничего не изменилось [в лучшую сторону]. Он [Фергюсон] знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. Да и все знают. Люди, не видящие этого… Это происходит из-за того, что они не хотят видеть. Они слепы“.
Криштиану Роналду ответил и на критику Уэйна Руни, заявив, что красивее бывшего одноклубника. Ранее экс-партнер португальца по „Манчестер Юнайтед“ говорил, что Роналду „уже не тот“, а также назвал поведение 37-летнего форварда неприемлемым.
„Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так“, – высказался Роналду.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец сыграл в 10 матчах и забил один гол. Также на его счету два гола и две результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов.