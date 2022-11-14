Экономим на отоплении. Придется ли мерзнуть на работе?(1)
Вероятно в этом году многим придется работать в помещениях, где температура будет ниже привычной. Так, например, в целях экономии в помещениях суперминистерства было решено понизить температуру до 19 градусов. Чиновники жаловались, что работать в таких условиях очень трудно. RusDelfi поговорил с консультантом по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла и узнал, какая температура является приемлемой.
Для каждого вида работ приняты свои рекомендуемые диапазоны температур. Однако в текущей ситуации энергетического кризиса не всегда удается их соблюдать. Поэтому работодатель вынужден искать решения.
Рекомендуемые диапазоны температур:
Работы, выполняемые сидя и не требующие физических усилий, 20-25°С;
Работы, выполняемые сидя или стоя, т. е. связанные с ходьбой и с какими-то физическими усилиями, 19-24°С;
Работы, связанные с ходьбой и перемещением мелких предметов (до 1 кг) в положении стоя или сидя, требующие физических усилий, 17-23°С;
Работы, выполняемые стоя, связанные с ходьбой и переноской предметов весом до 10 кг, сопровождаемые умеренными физическими усилиями, 16-22°С;
Работы, связанные с непрерывным движением, перемещением и переноской тяжелых предметов (более 10 кг) и требующие больших физических усилий, 15-20°С
Пирет Кальюла напоминает, что при низкой температуре работодатели могут прибегать к изменениям в организации труда. В этом случае необходимо учитывать возможные последствия и принимать во внимание потенциальные риски. Однако решения должны быть найдены совместными усилиями, с учетом интересов всех сторон. „Работник и работодатель должны совместно найти те границы, с которыми могут справиться обе стороны. Здоровье работника при этом страдать не должно. Стоит обсудить температуру, при которой работник может нормально работать. Однако, не исключено, что придется надеть более толстый свитер, который не будет мешать работе и самочувствию“, - отмечает Пирет Кальюла.
Таким образом, работодателю необходимо понимать, что существуют ограничения того, насколько сильно можно убавлять отопления. Температура ни в коем случае не должна стать причиной неэффективной работы сотрудников.
„Снижение бизнес-рисков не должно происходить за счет здоровья сотрудников. Именно персонал является самым дорогим активом компании. Это люди, благодаря которым функционирует бизнес“, - подчеркивает Пирет Кальюла.