Экономим на отоплении. Придется ли мерзнуть на работе?

Пирет Кальюла напоминает, что при низкой температуре работодатели могут прибегать к изменениям в организации труда. В этом случае необходимо учитывать возможные последствия и принимать во внимание потенциальные риски. Однако решения должны быть найдены совместными усилиями, с учетом интересов всех сторон. „Работник и работодатель должны совместно найти те границы, с которыми могут справиться обе стороны. Здоровье работника при этом страдать не должно. Стоит обсудить температуру, при которой работник может нормально работать. Однако, не исключено, что придется надеть более толстый свитер, который не будет мешать работе и самочувствию“, - отмечает Пирет Кальюла.