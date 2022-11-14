ВИДЕО топ-момента из АХЛ | Гол вратаря броском через всю площадку

Если кого-то и винить в этом эпизоде, то только форварда хозяев Максима Лажойе. Он уходил от силового приема и сделал вброс в сторону ворот, но прямо на Йеспера Валльстедта. Тот сделал все по классике для таких моментов: поймал, опустил шайбу и запустил свечку через всю поляну.

В НХЛ голов от вратарей не было с 2020-го, когда забивал Пекка Ринне. Хотя и был близок к подобному Игорь Шестеркин, который в феврале этого года чуть не поразил ворота „Оттавы“.

Для Валльстедта же этот гол точно станет особенным и, возможно, поможет ему прийти в себя после не самого удачного старта сезона. 20-летний швед – одна из главных вратарских надежд „дикарей“ в будущем. Год назад „Миннесота“ взяла его на драфте под общим 20-м номером, выше из вратарей ушел только Себастьян Косса в „Детройт“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.