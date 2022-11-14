Легенда UFC умер в возрасте 38 лет

Причина смерти — недостаточность органа в связи с неходжкинскими лимфомами и гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом, что является редким заболеванием, пишет РБК.



Последний бой Джонсон провел 7 мая 2021 года на турнире Bellator, победив Хосе Азеведо. В октябре 2021 года Джонсон должен был встретиться с чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым, но отказался из-за болезни. В январе президент промоушена Скотт Кокер заявил, что у американца проблемы со здоровьем и сроки его возвращения в бои неизвестны.



Джонсон, получивший прозвище Rumble (Грохот), одержал 23 победы (17 нокаутом) в ММА и потерпел шесть поражений. Он является одним из главных нокаутеров в истории UFC. По этому показателю уступает только Деррику Льюису (13).



Дважды выступал в титульных боях UFC в полутяжелом весе, проиграв Дэниелу Кормье (2015, 2017 годы). После второго поражения завершил карьеру в UFC.