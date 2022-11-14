Водитель мотовездехода не справился с управлением: пассажиры упали, один человек в больнице

В субботу в 23:58 возле Павлови, 1а в Силламяэ произошла авария, когда 21-летний мужчина на мотовездеходе выбрал неправильную скорость и не справился с управлением, в результате чего два пассажира с транспортного средства упали. Одного из пассажиров — 19-летнюю девушку — доставили в Ахтмескую больницу.



В воскресенье около 16:50 на 5 км шоссе Нооска-Вана-Нурси в Вырумаа произошла авария, когда 19-летний мужчина не справился на повороте с управлением своего автомобиля Audi A6, в результате чего транспортное средство съехало в канаву и перевернулась через крышу. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета, а пассажиров - 20-летнего и 19-летнего мужчин - в Вырускую больницу.



Вчера в 23:23 на перекресте Роху и Теллискиви в Таллинне легковой автомобиль BMW X5, которым управляла 42-летняя женщина, столкнулся с двигавшимся по велосипедной дороге электровелосипедом, которым управлял 23-летний мужчина. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.



За прошедшие сутки полиция задержала одного водителя с признаками наркотического опьянения и 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения.