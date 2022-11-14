Видео убийства вагнеровца-перебежчика: что известно

Видеоролик появился в ночь на 13 ноября - его опубликовал телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера. По крайней мере, канал упоминает ЧВК чуть ли не каждый день, даже размещает объявления о найме туда бойцов.

Ролик такой страшный, что мы не даем на него ссылку.

На нем мужчина в военной форме, чья голова примотана скотчем к кирпичам, назвавшийся Нужиным Евгением Анатольевичем, 1967 года рождения, говорит, что он „отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских“.

По его словам, 4 сентября ему удалось „осуществить план перехода на сторону Украины“.

Мужчина говорит, что 11 ноября он был на улице в Киеве, „получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить“.

После этого его забивают насмерть кувалдой. Лица бьющего на видео не видно.

Кто такой Евгений Нужин?

Евгений Нужин - не случайный человек, о нем много писали украинские СМИ в сентябре.

У него - российского военного в украинском плену - взял видеоинтервью украинский журналист Юрий Бутусов. На том видео Нужин рассказывает, что Пригожин завербовал его в колонии, где мужчина сидел за убийство. Но пошел он воевать с изначальным намерением сдаться в плен и перейти на сторону украинцев. Также он рассказывал о жестоких порядках в ЧВК Вагнера: по его словам, за провинности солдат „обнуляли“, то есть убивали.

Человек, „чудовищно похожий на Пригожина“, как в свое время комментировала ролик с вербовкой заключенных на войну в Украине пресс-служба компании „Конкорд“, тоже обещал убийство как наказание.

Например, за пьянство или сдачу в плен. Об этом известно из видео, где предположительно Пригожин вербует заключенных на фронт.

Подпись к видео,“Нам никто не указ“: как заключённых вербуют в „ЧВК Вагнера“ и на войну