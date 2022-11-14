Жители Херсона: сразу не могли понять, чья это техника. Но когда увидели наши флаги, расплакались от счастья

„Уже на тот момент за городом доносились взрывы, было видно дым в соседнем поселке Антоновка. По дороге в село видели горящий транспорт, скорее всего подбитый из вражеской авиации. Ехали небольшие колоны наших военных. Глядя на них, вселялась какая-то уверенность в наши силы. Уже тогда было понимание, что мы не проиграем. Несмотря на неравные силы, им удалось достаточно долго держать Антоновский мост, чтобы дать немного времени людям уехать из города“.

Погрузив все самое необходимое в багажник, выехали к родителям в село, в сорока километров от Херсона, потому что оставаться в городе на этаже было опасно.

В городе был сплошной хаос, дикие очереди на АЗС, толпы людей в супермаркетах. Товар отпускали в ограниченных количествах на человека. Семье мужчины удалось купить немного продуктов.

„Уже 24 в 5 утра проснулись от взрывов, как оказалось, это были прилеты. От нашего дома — восемь километров, — рассказывает мужчина. — У жены прозвенел телефон, и подруга сообщила что ее мужа, он у нее полицейский, вызвали на работу и сказали, что началось полномасштабное наступление. Сразу был какой-то ступор, полнейшее непонимание происходящего, в голове поток разных мыслей, которые было сложно собрать в одну какую-то логическую цепочку. Немного погодя созвонились с родителями, и мы начали составлять дальнейшие планы, собирать необходимые вещи, документы. Разбудили ребенка, отвезли к бабушке, которая живет в Херсоне, и начали составлять список продуктов, которые нужно закупить“.

Новости про возможное нападение мелькали, вспоминает Микола, но ему как-то не верилось, что в XXI веке может возникнуть масштабная война.

„Планировали будущее, — рассказывает мужчина. — 23-го вечером как раз с друзьями обсуждали наш предстоящий совместный отпуск, поездку на лыжи — через пару дней должны были выезжать“.

„Глядя на наших военных, уже в начале войны вселялась уверенность, что мы не проиграем“

„Мы приехали в село, следили за новостями, старались заниматься каким-то делом чтобы не сойти с ума. Так пролетело две недели, они прошли достаточно спокойно. Русские уже тогда заблокировали выезд из села на трассу Херсон – Снигиревка. В село перестали завозить хлеб и другие продукты, в магазине начали заканчиваться запасы. Появилась какая-то тревога и непонимание, что делать дальше. А дальше было хуже. Пропало электричество, вода“.

И если что, по словам Миколы, было еще терпимо, то самое страшное началось, когда пошли обстрелы села. „До сих пор не понимаю логики этих действий, наше село было в глубокой оккупации, до линии фронта, было больше 20 километров, но русские все равно обстреливали. Наше село, соседние села. Летала авиация, рядом были позиции „Градов“. Через соседние села шли колоны техники“.

Так семья Миколы прожила несколько недель. Воду набирали в колодце неподалеку, днем старались больше гулять, чтоб как-то согреться.

„Для того, чтоб поймать мобильную связь и интернет, нам приходилось выходить где-то километр за село“.

Люди периодически делали попытки выезда из села, но их либо разворачивали, либо стреляли, рассказывает мужчина. „Одного человека из села ранили, но, слава Богу, благодаря нашим врачам со Снигиревки, которые полями добирались к селу, а это порядка двадцати километров фактически по фронтовой линии, его удалось спасти“.

В конце марта, когда пара человек успешно проехали, Микола с женой и ребенком решили выехать. Люди всячески искали пути выезда из Херсона на подконтрольную территорию.

„Мы не особо сильно торопились, хотели сделать запас продуктов в селе у себя на квартире. В последствии это частично помогло родителям пережить оккупацию“. Так семья Миколы переехала в село недалеко от Одессы.

Дома людей, которые выезжали из Херсона, мародерили и свои, и русские