ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (263-й день) | В Украине начали продажу билетов в Крым и Донбасс(61)
Читайте о главных событиях субботы вокруг войны России против Украины.
Опубликовано видео убийства бывшего заключенного Евгения Нужина, который воевал в ЧВК Вагнера и сдался в плен ВСУ. Пригожин назвал ролик „прекрасной режиссерской работой“.
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. По его словам, ракета попала в двухэтажный дом, повреждения получили еще два жилых дома по соседству и административное здание. В результате удара один человек был ранен.
Президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской „народных республик“, которые были призваны на военную службу до аннексии Россией этих территорий Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение.
С 1 декабря личные данные „иноагентов“ будут размещаться в публичном доступе. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому полагается публиковать персональные данные лиц и организаций, которым российские власти присваивают статус „иностранных агентов“.
Центральный банк Украины объявил в воскресенье, что готовит банковскую систему страны к работе в чрезвычайных условиях ввиду возможности отключений электроснабжения. „Предусматривается обеспечить жизнеспособность 14 системообразующих банков страны. В случае крайней необходимости Национальный банк будет в первую очередь обеспечивать жизнедеятельность государственных банков“, - цитирует агентство Рейтер заявление руководства банка.
В „Укрзализныце“ (украинская государственная железнодорожная компания) сообщили о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном. В рамках проекта с 13 ноября можно оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные пока еще Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в аннексированном Крыму.
„Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом“, - говорится в сообщении компании. При этом билетами Киев - Херсон, по данным „Укрзализныця“, можно будет воспользоваться уже в ближайшее время.
Россияне все меньше поддерживают войну в Украине, но „политически и психологически“ Москва еще не готова к переговорам и выводу войск, считает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. „Д - деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мысль: „Время заканчивать“. Политически и психологически Россия еще не созрела для подлинных переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска“, - написал Подоляк в Twitter.