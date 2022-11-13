ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (263-й день) | В Украине начали продажу билетов в Крым и Донбасс

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. По его словам, ракета попала в двухэтажный дом, повреждения получили еще два жилых дома по соседству и административное здание. В результате удара один человек был ранен.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской „народных республик“, которые были призваны на военную службу до аннексии Россией этих территорий Украины . Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение.

Центральный банк Украины объявил в воскресенье, что готовит банковскую систему страны к работе в чрезвычайных условиях ввиду возможности отключений электроснабжения. „Предусматривается обеспечить жизнеспособность 14 системообразующих банков страны. В случае крайней необходимости Национальный банк будет в первую очередь обеспечивать жизнедеятельность государственных банков“, - цитирует агентство Рейтер заявление руководства банка.

В „Укрзализныце“ (украинская государственная железнодорожная компания) сообщили о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном. В рамках проекта с 13 ноября можно оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные пока еще Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в аннексированном Крыму.

„Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом“, - говорится в сообщении компании. При этом билетами Киев - Херсон, по данным „Укрзализныця“, можно будет воспользоваться уже в ближайшее время.