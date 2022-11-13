В Пылтсамаа собаки напали на 26-летнюю женщину

По предварительным данным, ​​26-летняя женщина работала на своем заднем дворе, когда на нее напали две соседские собаки. Ее сожитель пришел на помощь женщине. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу, по имеющейся информации, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.

„Хозяин животного должен сделать все, чтобы исключить ситуации, когда животное может напасть на других людей. Все обстоятельства этого события мы выясним в рамках начатого уголовного производства“, — сказал Тимо Рейнталь, руководитель процессуального отдела Тартуского полицейского отделения. Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Между двумя домами нет забора, и в прошлом собаки также свободно бегали. Полиция знала о проблеме и неоднократно обращала на нее внимание — связалась с владельцем собак, а также проинформировала муниципалитет, на который возложена обязанность по борьбе с бродячими собаками.

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