Опрос: какую резину предпочитают жители Эстонии?(9)
По данным опроса, проведенного PZU Kindlustus в социальных сетях, почти 60% автомобилистов предпочитают для зимней езды ламельные шины. Ламельные шины в основном предпочитают городские водители, тогда как в сельской местности более практичны шипованные шины.
В последнем подобном опросе, проведенном два года назад, ламельные шины лидировали с большим отрывом – тогда их предпочли две трети респондентов. Ранее баланс интерес к шипованным шинам снижался: в 2019 году их предпочитали 70% респондентов, а в 2016 году, когда опрос проводился впервые, шипованную резину выбрали почти 80% ответивших.
„Ламельные шины получили поддержку более половины респондентов, и можно прогнозировать, что доля шипованных шин будет уменьшаться. Однако многие помнят предыдущую зиму с большим количеством снега и перепадами температур, что усложняло условия вождения и напоминало о привлекательных качествах шипованных шин. Ламельные шины, в свою очередь, являются более экологичным выбором, так как они не разрушают асфальт и не выделяют в воздух вредные мелкие частицы“, - рассказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
Как и прежде, многие из принимавших участие в опросе PZU, говорили, что без шипованных шин жить в сельской местности и ездить по обледенелым дорогам просто невозможно. Кроме того, шипованную резину предпочитают водители, которые часто возят маленьких детей.
„При езде по городу ламельные шины по-прежнему являются лучшим выбором, поскольку их тормозной путь на сухом асфальте короче, чем у шипованных шин. Однако в условиях гололеда тормозной путь ламельных шин в худшем случае может быть вполовину длиннее, чем у шипованных – это необходимо учитывать при выборе скорости движения и дистанции“, - добавил Ярв.
Респонденты добавили следующие комментарии:
Я предпочитаю ламели, потому что живу в городе и основные поездки совершаю по городским улицам, за которыми очень хорошо ухаживают.
В городе можно обойтись ламельными шинами.
Однозначно предпочитаю ламели, поскольку в основном передвигаюсь по городу. В очень сложных дорожных условиях предпочитаю вообще никуда не ездить.
Лично я пользуюсь ламелями, но при плохой погоде, 30-градусном морозе и гололедице не только разумно, но даже полезно отправить транспортное средство на зимний отдых. А вот если по какой-либо причине вы не можете этого сделать, безопаснее будет использовать шипованную резину.
Я уже много лет езжу на ламельных шинах, но жена чувствует себя в большей безопасности на шипованной резине.
Оба варианта на самом деле хороши, но шипованная резина более надежна при езде по льду.
Поскольку я живу в сельской местности, а дорожные условия зимой могут быть довольно экстремальными, шипованные шины до сих пор были для меня более безопасным выбором. Однако, поскольку в наши дни ламель должна работать так же хорошо, на самом деле нет никакой разницы – все зависит от конкретных шин.
Предпочитаю шипованную резину, на ней все же лучше ездить за городом и по шоссе.
В прошлом году на ламели ездить было сложно, нужна была шипованная резина.
Шипованная резина. И лучше новая, безопасность детей важнее всего.
Шипованная резина – дороги все еще часто скользкие, а в машине маленькие дети.
В опросе на странице PZU в Facebook респондента попросили указать, предпочитает ли он ламельные или шипованные шины. Всего проголосовало 1703 человека, из которых 959 высказались за ламельные шины и 744 - за шипованные.
В Эстонии использование зимней резины обязательно с 1 декабря, но сменить шины есть смысл еще до наступления холодов. В Эстонии на зимних шинах минимальная глубина протектора в центральных канавках должна составлять 3 мм (рекомендуется 4–5 мм). Использовать можно как ламельные, так и шипованные шины. В сильный мороз рекомендуется проверить давление в шинах.