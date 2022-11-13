Опрос: какую резину предпочитают жители Эстонии?

Я предпочитаю ламели, потому что живу в городе и основные поездки совершаю по городским улицам, за которыми очень хорошо ухаживают.

В городе можно обойтись ламельными шинами.

Однозначно предпочитаю ламели, поскольку в основном передвигаюсь по городу. В очень сложных дорожных условиях предпочитаю вообще никуда не ездить.

Лично я пользуюсь ламелями, но при плохой погоде, 30-градусном морозе и гололедице не только разумно, но даже полезно отправить транспортное средство на зимний отдых. А вот если по какой-либо причине вы не можете этого сделать, безопаснее будет использовать шипованную резину.

Я уже много лет езжу на ламельных шинах, но жена чувствует себя в большей безопасности на шипованной резине.

Оба варианта на самом деле хороши, но шипованная резина более надежна при езде по льду.

Поскольку я живу в сельской местности, а дорожные условия зимой могут быть довольно экстремальными, шипованные шины до сих пор были для меня более безопасным выбором. Однако, поскольку в наши дни ламель должна работать так же хорошо, на самом деле нет никакой разницы – все зависит от конкретных шин.

Предпочитаю шипованную резину, на ней все же лучше ездить за городом и по шоссе.

В прошлом году на ламели ездить было сложно, нужна была шипованная резина.

Шипованная резина. И лучше новая, безопасность детей важнее всего.