ЧП и криминал
13.11.2022, 13:50

В Таллинне пешеход стукнул ногой задевший его автомобиль и попал в больницу

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ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Вечером 12 ноября в Таллинне на пешеходном переходе сбили мужчину. Об этом пишет rus.err.ee.

ДТП произошло возле здания по адресу Акадеэмия теэ, 2, когда 44-летний водитель автомобиля Škoda Octavia наехал на 34-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным пресс-службы полиции, пешеход ударил ногой движущийся автомобиль, в результате чего получил травму и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки здоровья.

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