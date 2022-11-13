13.11.2022, 13:50
В Таллинне пешеход стукнул ногой задевший его автомобиль и попал в больницу(6)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Вечером 12 ноября в Таллинне на пешеходном переходе сбили мужчину. Об этом пишет rus.err.ee.
ДТП произошло возле здания по адресу Акадеэмия теэ, 2, когда 44-летний водитель автомобиля Škoda Octavia наехал на 34-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По данным пресс-службы полиции, пешеход ударил ногой движущийся автомобиль, в результате чего получил травму и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки здоровья.