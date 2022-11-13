Украина собирает деньги на флот катеров-камикадзе. Что они умеют?

„Наша первая задача - собрать флот из 100 таких судов. Они будут охранять воды наших морей, останавливать выход из бухты российских кораблей с ракетами, охранять торговые суда и выполнять секретные миссии“, - говорится на сайте.

Наличие автопилота означает, что такой аппарат способен действовать автономно, в том числе в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы, однако это сильно снижает точность - автопилот может вывести аппарат к цели, но наведение необходимо производить визуально, либо при помощи системы наведения, о которой ничего не говорится.

Судя по ТТХ, дрон управляется по трем видеоканалам. Кроме того, он также оснащен спутниковой навигационной системой и инерциальной навигацией - автопилотом.

На сайте опубликованы тактико-технические характеристики дрона. Речь идет о небольшом аппарате, способном поражать цель самоподрывом. Такие аппараты часто называют „камикадзе“.

UNITED24 - проект, организованный властями Украины для сбора средств в помощь стране. На главной странице говорится, что сайт был запущен президентом Владимиром Зеленским.

На веб-сайте UNITED24 , который проводит сбор средств, опубликованы тактико-технические характеристики морского дрона, а также видео, на котором видны некоторые детали лодки и ее внешний вид.

Кроме того, как пишет Зеленский, ВСУ будут использовать такие катера для разблокировки коридора для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов.

По его словам, дроны нужны Украине, чтобы „защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей“.

Украина начала сбор средств на постройку первого в мире флота безэкипажных ударных катеров. Кампанию прорекламировал в своем официальном телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

Кроме того, по опубликованной информации, дроны смогут вести разведку, наблюдение, сопровождать корабли ВМС, охранять торговые суда, заниматься целеуказанием и охраной побережья от диверсионных групп.

Севастопольский рейд

Внешний вид дрона на презентационном видео напоминает аппарат, который, как в сентябре утверждали российские военные блогеры, прибило к берегу неподалеку от Севастополя. Тогда принадлежность аппарата не была никем установлена.

Кроме того, в презентации на сайте по сбору средств были использованы кадры, которые появились в сети после ударов по кораблям российского Черноморского флота на рейде Севастополя 29 октября 2022 года.

Тогда, как признало министерство обороны России, повреждения получил только морской тральщик „Иван Голубец“, однако, основываясь на видеозаписях, некоторые иностранные эксперты предположили, что катера атаковали также фрегат Черноморского флота класса „Адмирал Григорович“, вооруженный ракетами „Калибр“.

Украина до сих пор официально не подтверждала причастность к этим атакам своих безэкипажных морских средств и не комментировала появление катера на берегу в Крыму.

Теперь на сайте практически открыто говорится, что удар по кораблям в Севастополе нанесли украинские безэкипажные катера.

„Украине нечего было противопоставить этим кораблям, потому что украинский флот потерял 80% своих судов после оккупации Крыма в 2014 году. Но 29 октября 2022 года удары морских дронов по российским кораблям осуществлялись исключительно беспилотными аппаратами“, - говорится в сопроводительном тексте, причем там утверждается, что в ходе атаки были повреждены три российских корабля, в том числе флагман Черноморского флота России „Адмирал Макаров“.

Украинская разработка или помощь партнеров?

Как утверждается на сайте, аппараты - „уникальная украинская разработка“. В подтверждение этих слов в видеоролике показан процесс их производства - резка металла, сборка и монтаж электронных систем.

Однако никаких подробностей этого проекта приведено не было.