Экономика
13.11.2022, 11:13

EuroPark поднял цены. В компании объяснили ценовую политику

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EuroPark
EuroPark
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Повышение цен коснулось многих отраслей, подорожание коснулось и платных парковок EuroPark. Например, дневная парковка на стоянке на улице Туукри в Таллинне в начале октября стоила 4,50 евро, сейчас цена поднялась до 6 евро. Генеральный директор компании объяснил ценовую политику.

Генеральный директор EuroPark Карол Кованен объяснил, что их парковочные зоны принадлежат разным землевладельцам, и каждая зона имеет свое назначение. „В одной локации наша задача — предоставить бесплатное парковочное место для клиента, приезжающего на предприятие владельца, в другой — получить максимальный доход для владельца. EuroPark корректирует цены в сотрудничестве с землевладельцами и в зависимости от заполняемости и назначения парковки, направлена ​​ли она на краткосрочную или долгосрочную парковку“, — пояснил он. Кованен добавил, что при рассмотрении цен необходимо различать почасовую цену, дневную цену и месячную цену. У компании нет единого прейскуранта на парковочные места.

Недавно несколько крупных временных площадок были закрыты в связи с начавшимися строительными работами. Это вызвало перегруженность парковок на других стоянках, и впервые возникла ситуация нехватки парковочных мест. „В таких случаях цена — это то, что мы можем использовать для регулирования занятости парковки и распределения машин между разными парковками“. „Сейчас мы подняли цены на краткосрочную парковку на нескольких десятках парковок в связи с тем, что мест стало не хватать“, — отметил он.

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