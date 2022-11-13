EuroPark поднял цены. В компании объяснили ценовую политику

Генеральный директор EuroPark Карол Кованен объяснил, что их парковочные зоны принадлежат разным землевладельцам, и каждая зона имеет свое назначение. „В одной локации наша задача — предоставить бесплатное парковочное место для клиента, приезжающего на предприятие владельца, в другой — получить максимальный доход для владельца. EuroPark корректирует цены в сотрудничестве с землевладельцами и в зависимости от заполняемости и назначения парковки, направлена ​​ли она на краткосрочную или долгосрочную парковку“, — пояснил он. Кованен добавил, что при рассмотрении цен необходимо различать почасовую цену, дневную цену и месячную цену. У компании нет единого прейскуранта на парковочные места.