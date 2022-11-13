Молодежная сборная Эстонии по хоккею совершила камбэк и выиграла Балтийский турнир

Эстонская сборная проигрывала в три шайбы после первого периода, но совершила камбэк во втором периоде, победив со счетом 5:0 и одержав итоговую победу со счетом 7:4. Эрик Починок (1+2), Марек Починок (2+2), Эрик Неволайнен, Максим Ловков, Никита Степанов и Максим Бурков (1+1) забросили в составе сборной Эстонии.

Голкипер Федор Аганезов за игру отразил 39 бросков соперника, вратарь Польши отразил 51 бросок.



Эстония набрала восемь очков в трех играх и выиграла турнир. В предыдущих играх Эстония обыграла Румынию в дополнительное время 3:2, и Литву 8:3.

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