13.11.2022, 10:44
Молодежная сборная Эстонии по хоккею совершила камбэк и выиграла Балтийский турнир
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Молодежная сборная Эстонии до 20 лет обыграла в Каунасе в последнем матче Балтийском кубка Польшу со счетом 7:4 (0:3, 5:0, 2:1) и выиграла турнир.
Эстонская сборная проигрывала в три шайбы после первого периода, но совершила камбэк во втором периоде, победив со счетом 5:0 и одержав итоговую победу со счетом 7:4. Эрик Починок (1+2), Марек Починок (2+2), Эрик Неволайнен, Максим Ловков, Никита Степанов и Максим Бурков (1+1) забросили в составе сборной Эстонии.
Голкипер Федор Аганезов за игру отразил 39 бросков соперника, вратарь Польши отразил 51 бросок.
Эстония набрала восемь очков в трех играх и выиграла турнир. В предыдущих играх Эстония обыграла Румынию в дополнительное время 3:2, и Литву 8:3.