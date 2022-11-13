Снова кризис. Мировой экономике грозит новый спад в рекордно короткий срок

Мировая экономика циклична: за подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии, и так далее. Со времен Второй мировой войны мир пережил полдесятка рецессий, включая ковидную 2020 года. Если сейчас случится еще одна, то будет поставлен мировой антирекорд - еще ни разу прирост богатства не сменялся погружением в бедность всего за несколько лет.

Главная причина - вторжение России в Украину. Есть и другие, но до развязанной Владимиром Путиным войны в Европе они не вызывали опасения рецессии. Теперь же о ней говорят как о неизбежности.

Три мотора мировой экономики - США, Европа и Китай - снижают обороты, каждый по своей особой причине, и все вместе - в связи с глобальными проблемами, прежде всего, последствиями ковида и российской агрессии. Поскольку на эту троицу приходится две трети мирового производства и потребления, от их благополучия напрямую зависит достаток жителей всех остальных стран планеты.

„У Еврозоны серьезные проблемы из-за сокращения поставок газа из России. Китай страдает от ковидного карантина и кризиса на рынке недвижимости. А США столкнулись с падением доходов населения и потребления из-за инфляция, тогда как растущие кредитные ставки подавляют инвестиции“, - описала неприглядную картину глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

„Все это сказывается на бедных и развивающихся странах. Они зарабатывают все меньше, поскольку спрос на их экспортные товары сокращается, а тратят все больше в связи с ростом цен на продовольствие и энергоносители“, - сказала она, открывая последнее ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка.

Как не проспать кризис

Экономисты и чиновники пытаются наперебой предсказать спад. Они помнят, как прохлопали предыдущий мировой финансовый кризис и чем это кончилось.

В 2008 году гром прогремел средь бела дня. Рухнули сразу несколько крупных банков в США, Британии и других странах Запада. За пределами очень узкого круга финансистов и аналитиков никто не ожидал такого масштабного кризиса.

На этот раз все иначе.