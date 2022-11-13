Выборы в США: демократы получили контроль в Сенате, благодаря победе в Неваде

Лучший результат за 20 лет

Победа партии Джо Байдена в Сенате особенно примечательна, если учитывать не только его низкий рейтинг одобрения, и текущий уровень инфляции в США - самый высокий за последние 40 лет, отмечает корреспондент Би-би-си Дэвид Уиллис.Не менее примечательным, по его мнению, стало выступление демократов на выборах в Палату представителей. Республиканцы, похоже, все еще набирают там большинство, однако со значительно меньшим отрывом, чем многие предсказывали. Ожидаемое преимущество республиканцев в нижней палате парламента принесет Джо Байдену немало проблем, однако в его пользу сыграют масштабные внутренние разногласия внутри Республиканской партии. Учитывая, что промежуточные выборы в Америке традиционно благоприятствуют партии оппозиции, это лучший подобный результат за 20 лет - с тех пор как Республиканская партия Джорджа Буша-младшего добилась успехов в обеих палатах Конгресса в 2002 году.