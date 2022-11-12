ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (262-й день) | „Стратегическое поражение“ России и „выдающаяся победа“ Украины

Как минимум семь мостов, в том числе четыре через реку Днепр, были разрушены в Херсонской области в течение суток после анонсированного Минобороны РФ отвода войск из Херсона. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, предоставленных компанией Maxar Technologies. Кто несет ответственность за подрыв мостов, не уточняется.

В Белом доме прокомментировали возвращение Херсона под контроль Украины: „Похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу. Единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне, теперь снова находится под украинским флагом - и это весьма примечательно. (Джейк Салливан Советник президента США по нацбезопасности)

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем официальном телеграм-канале объявление о начале сбора средств на создание в Украине флота безэкипажных катеров. По его словам, дроны нужны Украине чтобы „защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей“.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал „стратегическим поражением“ отступление российской армии из Херсона и с правого берега реки Днепр, сообщает „Русская служба Би-би-си“.

По сообщению Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Украины, из музеев Херсонской области в аннексированный Симферополь вывезли 15 тысяч экспонатов.

В Херсоне, начиная с 12 ноября, ввели комендантский час с 17:00 до 8:00, сообщил в видеообращении глава Херсонской ВГА Ярослав Янушевич. Также ограничивается въезд и выезд из города.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 430 детей, еще 829 получили ранения, сообщает офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров. В общей сложности не менее 1259 детей в Украине пострадали в результате вооруженной агрессии РФ.

Еврокомиссия одобрила национализацию немецкой дочерней компании российского „Газпрома“ Gazprom Germania. Регулятор в Брюсселе в субботу одобрил выделение для нее дотаций на сумму в 225,6 млн евро. Это позволит правительству ФРГ полностью взять под контроль эту компанию.

Кая Каллас написала в социальных сетях, что тронута до глубины души возвращением Херсона из-под российской оккупации. „Это трогает меня до слез, когда я наблюдаю, как свобода возвращается в Херсон, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги“, - написала Каллас в Twitter.

Олаф Шольц заявил, что выступает за новый пакет санкций ЕС против Ирана на следующей неделе. „Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство“, - подчеркнул Шольц.