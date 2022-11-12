Напоминаем: одинокие пенсионеры Ласнамяэ получат продуктовые пакеты

„Учитывая высокую инфляцию и статистику, в этом году мы подготовились к бо́льшему количеству нуждающихся. Чтобы пакеты помощи были готовы вовремя, мы обратились за помощью к школьникам нашего района. Я очень благодарна молодым волонтерам, потому что без них было бы очень сложно организовать эту кампанию“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что в районе Ласнамяэ живет порядка 7000 одиноких пенсионеров. Исходя из опыта прошлых лет и анализа этого года, команда районной управы ориентируется на 3500 нуждающихся. Это на 600 человек больше, чем в прошлом году.

Помимо работников управы района Ласнамяэ в укомплектовке пакетов помощи приняли участие более 30 молодых людей из Ласнамяэской основной школы, Таллинской основной школы Махтра, Таллинского Линнамяэского русского лицея, Ласнамяэской русской гимназии и Таллинской гимназии Ляэнемерэ. Сбор пакетов помощи проходил в две смены 5 и 12 ноября в помещениях управы района Ласнамяэ. Управа благодарит всех пришедших на помощь молодых людей и надеется на дальнейшее участие молодежи в жизни общества.