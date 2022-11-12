Новости Эстонии
12.11.2022, 18:03

Кая Каллас об освобождении Херсона: я тронута до слез

 
ФОТО: Mati Leet | Reformierakond

Кая Каллас написала в социальных сетях, что тронута до глубины души возвращением Херсона из-под российской оккупации.

„Это трогает меня до слез, когда я наблюдаю, как свобода возвращается в Херсон, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги“, - написала Каллас в Twitter.

„Эстонцы наблюдают за вашей отвагой с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки“, - добавила глава правительства.

RusDelfi
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