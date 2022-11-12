12.11.2022, 18:03
Кая Каллас об освобождении Херсона: я тронута до слез
ФОТО: | Reformierakond
Кая Каллас написала в социальных сетях, что тронута до глубины души возвращением Херсона из-под российской оккупации.
„Это трогает меня до слез, когда я наблюдаю, как свобода возвращается в Херсон, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги“, - написала Каллас в Twitter.
„Эстонцы наблюдают за вашей отвагой с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки“, - добавила глава правительства.