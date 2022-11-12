МИД Эстонии, помогая Украине подготовиться к зиме, выделяет свыше 600 000 евро

„Продолжающаяся в Украине более восьми месяцев развязанная Россией война обернулась гуманитарным кризисом, который еще больше усугубится с приходом зимы, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Мы откликаемся на просьбу Украины помочь подготовиться к грядущим тяжелым временам, чтобы облегчить человеческие страдания в войне и обеспечить выживание украинских беженцев в ситуации, когда люди оказались в очень тяжелом положении из-за того, что Россия преднамеренно уничтожила гражданские объекты и инфраструктуру. Поэтому мы оказываем помощь, отвечающую насущным потребностям людей, предоставляем генераторы, наборы продуктов первой необходимости, теплую одежду и денежную помощь, предназначенную в том числе на приобретение твердого топлива“.

Министерство иностранных дел поддержит отправку Спасательным департаментом кризисных продуктовых наборов и теплой одежды на сумму 181 711 евро.

Некоммерческому объединению Mondo МИД выделит 84 115 евро на отправку в Украину генераторов, которые будут установлены в общественных местах, например, в больницах.

Организации Eesti Pagulasabi выделят 400 000 евро для того, чтобы граждане Украины и внутренне перемещенные лица могли закупить твердое топливо, а украинские беженцы в Грузии смогли оплатить жилье, коммунальные расходы и отопление.

В текущем году Эстония уже оказала Украине гуманитарную помощь в размере 21,7 миллиона евро, поддержка государственного сектора составила 2,7 миллиона евро. Материальная помощь выражалась в основном в виде предоставления временного убежища, продуктов питания и услуг здравоохранения. Для восстановления транспортных услуг Украине были отправлены маршрутные автобусы, а также оборудование для разминирования.