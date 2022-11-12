Коалиционные переговоры в Кохтла-Ярве завершились безрезультатно

Избирательный союз, как следует из переданного им сообщения, убедился в ходе переговоров в том, что стороны расходятся в своих представлениях о том, какими должны быть принципы современного и ответственного управления городом.

Как отметили представители избирательного союза, поскольку Кохтла-Ярве нуждается в переменах, нельзя исходить из прежних ценностей. „Мы стремимся решительно покончить с тем стилем управления городом, которым Кохтла-Ярве руководствовался на протяжении почти 25 лет“, пояснил избирательный союз Restart.

Избирательный союз сообщил, что поддерживает кандидатуру Вирве Линдер на пост мэра города и призывает все силы, которые хотят видеть перемены в управлении городом, сделать то же самое.