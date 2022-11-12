Вторая по величине криптовалютная биржа в мире FTX объявила о банкротстве

По данным Рейтер, FTX пыталась привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. Бэнкман-Фрид говорил, что бирже требуется до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами своих средств.

Криптовалютная торговая платформа, оказавшаяся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов, изо всех сил пытается предотвратить крах, пишет агентство Рейтер.

„Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться“, - написал Бэнкман-Фрид в „Твиттере“.

Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance - крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX - площадке для покупки и продажи цифровых токенов - пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.

Это продолжение неприятностей, которые преследуют вторую по величине в мире криптовалютную биржу. Ранее на этой неделе ее клиенты спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов „на благо всех заинтересованных сторон во всем мире“.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, сказано в сообщении. Всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов.

В пятничном заявлении компании, опубликованном в „Твиттере“, говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.

Бэнкман-Фрид был звездой криптовалютной сцены - еще в понедельник его состояние оценивалось в 15 млрд долларов.

Однако в начале недели из-за слухов о том, что у FTX и других криптовалютных компаний Бэнкмана-Фрида начались финансовые проблемы, клиенты биржи FTX начали массово выводить средства со своих счетов.

По законам США, биржа продолжит работать, пока компания FTX будет пытаться найти деньги и реструктурировать свои долги под надзором суда.

В пятницу бывший директор одного из департаментов FTX, Зейн Такетт, заявил в „Твиттере“, что платформа задолжала своим кредиторам около 8 млрд долларов. В заявлении компании о банкротстве этой цифры нет, свои активы компания оценивает в 10-50 млрд долларов, а число кредиторов - более чем в 100 тыс. Речь, вероятно, идет о пользователях, которые не успели вывести средства с площадки.

Помимо FTX процесс банкротства затронет другую основанную Бэнкманом-Фридом компанию, Alameda Research, и еще около 130 их дочерних компаний.

„Это не обязательно означает конец этих компаний или потерю ими ценности и способности предоставлять финансы своим клиентам, или выполнять другие функции. В конечном итоге, я надеюсь, мистер Рэй и другие смогут обеспечить наилучший результат“, - сказал Бэнкман-Фрид.

Как это скажется на рынке криптовалюты?

Бэнкмэн-Фрид, как публичный игрок на крипторынке, часто говорил от имени инвесторов с американскими регуляторами.

Он активно спонсировал партию демократов перед последними выборами в США и проводил по всей стране массированные рекламные кампании криптовалюты с такими знаменитостями, как Жизель Бундхен и Том Брэди.

Проблемы его компаний коснулись всего рынка криптовалюты. Биткоин на этой неделе потерял 20% стоимости, что усилило давление на остальные компании, от которых требуют доказательств их финансовой стабильности.