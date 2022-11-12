В Пярну побит температурный рекорд! Сегодня - один из самых теплых дней ноября за долгое время

В ноябре спустя продолжительное время побит температурный рекорд!

На своей странице в Facebook синоптик Кайро Кийтсак отметил, что сегодня в промежутке с 9 до 10 часов в Хелтермаа (Хийумаа) было отмечено 14,5 градуса тепла. Дул сильный западный и северо-западный ветер.

В Пярну побит температурный рекорд: в 11 часов было зарегистрировано 13,7 градуса тепла. По данным службы погоды, примерно в час дня воздух прогрелся уже до 14 градусов.

По прогнозу Кийтсака, сегодняшний день должен стать одним из последних действительно теплых дней в году.

Завтра сохранится ясная, малооблачная погода. Будет дуть северо-западный ветер от 3 до 9, утром на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 7 до 10 градусов.

В начале новой недели установится ясная погода без осадков. Будет дуть северо-западный ветер от 3 до 9, утром на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 2 до 7 градусов.

Прогноз на ближайшее время

По данным метеорологической службы, в субботу днем погода будет ясной, только в первой половине дня во многих местах будет облачно, в Восточной Эстонии местами возможен дождь. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с, к вечеру несколько ослабеет. Температура воздуха 10..14°C.

Воскресенье, 13.11:

Ночью: погода ясная. Будет дуть юго-западный ветер 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Днем: ясная, малооблачная погода. Ветер юго-запрадный 3-9, утром на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 7..10°C.

Понедельник, 14.11:

Ночью: в начале ночи небольшая облачность, после полуночи облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Утром ветер переменчивых направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье местами до +7°C.

Днем: облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Вторник, 15.11:

Ночью: преимущественно облачная погода. Во многих местах возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, утром на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 1..+4, на побережье до +7°C.

Днем: сохранится облачная погода. В направлении с северо-запада на юго-восток пройдут дожди. Будет дуть северо-западный и западный ветер 5-10 м/с, в середине дня, начиная с Северо-Запада, ветер изменит направление на северо-западное и северное, вечером будет дуть северный и северо-восточный ветер 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 4..9°C.