Жены и матери мобилизованных из Белгородской области потребовали от властей вернуть родных обратно в Россию

Женщины запустили петицию в адрес губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в которой заявили, что их родственники были мобилизованы в 752-й мотострелкового полка и отправлены в Сватово Луганской области после двухнедельной подготовки. Как сообщили жены и матери, у военных не хватало воды, провизии и боеприпасов.

В конце октября мобилизованных перебросили еще ближе к зоне обстрела, говорится в петиции. По словам белгородок, полк в результате „неравного противостояния с превосходством противника был разбит, кого-то тяжело ранило, кто-то погиб, многие не выходят на связь, и нет информации что с ними“.

По словам женщин, им обещали, что их мужья и сыновья будут выполнять задачи по охране Белгородской области, а не отправлены в зону боевых действий.

Они потребовали от губернатора обеспечить мобилизованных водой, едой и боеприпасами, организовать обратную связь между родственниками и военными, обеспечить боевую подготовку для резервистов и вернуть военных на территорию области для ее охраны. Петицию подписали 134 человека.

Родственники мобилизованных в других регионах уже неоднократно обращались к властям с требованиями обеспечить призванных всем необходимым, улучшить их подготовку и вернуть обратно домой.

На этой неделе с таким обращением выступили жены мобилизованных из Вологодской области. По их словам, подготовка проводилась на низком уровне, мобилизованные выезжали на полигон всего четыре раза. 16 октября в составе 9 полка они были направлены в Луганскую область, где находились в окопах без обеспечения и без командиров. 1 ноября мобилизованных начали перебрасывать на передовую, где они попали под артиллеристский обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам, атакам дронов.

„Просим вернуть наших мужей и сыновей из этого ада. Верните наших мужей домой!“, — заявил женщины.