ФОТО | „Левадия“ проиграла в прощальном матче Артура Котенко

На 7-й минуте „Левадия“ вышла вперед Эрнест Агьири получил мяч на правом фланге, сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол. Артура Котенко заменили на 8-й минуте матча и игроки „Левадии“ сделали небольшой коридор в его честь, а игроки „Флоры“ аплодировали. На 20-й минуте после навеса Миллера, Аллику пробил под перекладину и сравнял счет.

В начале второго тайма Константин Васильев вывел „Флору“ вперед 2:1, и матч завершился с таким результатом.

Благодаря победе „Флора“ также повторила рекорд по очкам в истории чемпионата Эстонии за сезон из 36 игр, который был установлен „Левадией“ в 2009 году — 97.

До матча:

Сегодняшняя игра уже никак не повлияет на турнирную таблицу в чемпионате Эстонии, но интриги в этой встрече все же есть.

„Флора“ может повторить два рекорда высшей лиги Эстонии, которые принадлежат таллиннской „Левадии“ (наибольшее количество очков в сезоне - 97 и количество побед в сезоне - 31). Другая интрига встречи, это количество зрителей на трибунах. В случае если на игру придет не менее 657 зрителей, то „Флора“ станет самой посещаемой командой в нынешнем сезоне.

Главным событием дерби между „Флорой“ и „Левадией“, является завершения карьеры бывшего вратаря сборной Эстонии, 41-летнего Артура Котенко.

Пиковые времена Котенко уже позади. После него основными вратарями сборной Эстонии были: Павел Лондак, Сергей Парейко, Михкель Аксалу, Сергей Лепметс и Карл Якоб Хейн. Когда Котенко дебютировал 18 августа 2004 года в составе сборной в выездном отборочном матче чемпионата мира против Лихтенштейна (2:1), нынешнему основному вратарю Хейну было всего два года.

Котенко стал основным вратарем сборной Эстонии в начале 2005 года, так как Март Поом получил травму. Тогда сборную ждали важные матчи. Самым важным из них стал домашний отборочный матч чемпионата мира против России 20 марта 2005 года. Эстония сыграла вничью 1:1, а Котенко внес свой вклад в исторический результат.