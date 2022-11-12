ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ проиграла в прощальном матче Артура Котенко, а „Пайде“ заняли третье место

На 7-й минуте „Левадия“ вышла вперед Эрнест Агьири получил мяч на правом фланге, сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол. Артура Котенко заменили на 8-й минуте матча и игроки „Левадии“ сделали небольшой коридор в его честь, а игроки „Флоры“ аплодировали. На 20-й минуте после навеса Миллера, Аллику пробил под перекладину и сравнял счет.

В начале второго тайма Константин Васильев вывел „Флору“ вперед 2:1, и матч завершился с таким результатом.

Благодаря победе „Флора“ также повторила рекорд по очкам в истории чемпионата Эстонии за сезон из 36 игр, который был установлен „Левадией“ в 2009 году — 97.

Смотрите, как футболисты „Флоры“ праздновали чемпионство с болельщиками:

Однако перед последними играми самой главной интригой было то, кто займёт третье место, где команда „Пайде“ превосходили „Нымме Калью“ всего на два очка.

В последнем раунде „Калью“ обыграли „Калев“ со счетом 3: 0. Но игра у „Пайде“ не прошла так гладко.

Сергей Мошников вывел „Пайде“ впереди в игре с „Таммекой“ в середине первой половины матча, но 75 минут хозяев счет сравняли. Игра закончилась вничью.

„Пайде“ сезон закончили с одинаковым количеством очков с „Калью“, но, благодаря разницы забитых и пропущенных, третими стали „Пайде“.

До матча:

Сегодняшняя игра уже никак не повлияет на турнирную таблицу в чемпионате Эстонии, но интриги в этой встрече все же есть.

„Флора“ может повторить два рекорда высшей лиги Эстонии, которые принадлежат таллиннской „Левадии“ (наибольшее количество очков в сезоне - 97 и количество побед в сезоне - 31). Другая интрига встречи, это количество зрителей на трибунах. В случае если на игру придет не менее 657 зрителей, то „Флора“ станет самой посещаемой командой в нынешнем сезоне.

Главным событием дерби между „Флорой“ и „Левадией“, является завершения карьеры бывшего вратаря сборной Эстонии, 41-летнего Артура Котенко.