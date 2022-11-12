ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ проиграла в прощальном матче Артура Котенко, а „Пайде“ заняли третье место
В субботу в последнем туре чемпионата Эстонии по футболу „Левадия“ проиграла в таллиннском дерби и в прощальном матче Котенко„Флоре“(2:1).
На 7-й минуте „Левадия“ вышла вперед Эрнест Агьири получил мяч на правом фланге, сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол. Артура Котенко заменили на 8-й минуте матча и игроки „Левадии“ сделали небольшой коридор в его честь, а игроки „Флоры“ аплодировали. На 20-й минуте после навеса Миллера, Аллику пробил под перекладину и сравнял счет.
В начале второго тайма Константин Васильев вывел „Флору“ вперед 2:1, и матч завершился с таким результатом.
Благодаря победе „Флора“ также повторила рекорд по очкам в истории чемпионата Эстонии за сезон из 36 игр, который был установлен „Левадией“ в 2009 году — 97.
Смотрите, как футболисты „Флоры“ праздновали чемпионство с болельщиками:
Однако перед последними играми самой главной интригой было то, кто займёт третье место, где команда „Пайде“ превосходили „Нымме Калью“ всего на два очка.
В последнем раунде „Калью“ обыграли „Калев“ со счетом 3: 0. Но игра у „Пайде“ не прошла так гладко.
Сергей Мошников вывел „Пайде“ впереди в игре с „Таммекой“ в середине первой половины матча, но 75 минут хозяев счет сравняли. Игра закончилась вничью.
„Пайде“ сезон закончили с одинаковым количеством очков с „Калью“, но, благодаря разницы забитых и пропущенных, третими стали „Пайде“.
До матча:
Сегодняшняя игра уже никак не повлияет на турнирную таблицу в чемпионате Эстонии, но интриги в этой встрече все же есть.
„Флора“ может повторить два рекорда высшей лиги Эстонии, которые принадлежат таллиннской „Левадии“ (наибольшее количество очков в сезоне - 97 и количество побед в сезоне - 31). Другая интрига встречи, это количество зрителей на трибунах. В случае если на игру придет не менее 657 зрителей, то „Флора“ станет самой посещаемой командой в нынешнем сезоне.
Главным событием дерби между „Флорой“ и „Левадией“, является завершения карьеры бывшего вратаря сборной Эстонии, 41-летнего Артура Котенко.
Пиковые времена Котенко уже позади. После него основными вратарями сборной Эстонии были: Павел Лондак, Сергей Парейко, Михкель Аксалу, Сергей Лепметс и Карл Якоб Хейн. Когда Котенко дебютировал 18 августа 2004 года в составе сборной в выездном отборочном матче чемпионата мира против Лихтенштейна (2:1), нынешнему основному вратарю Хейну было всего два года.
Котенко стал основным вратарем сборной Эстонии в начале 2005 года, так как Март Поом получил травму. Тогда сборную ждали важные матчи. Самым важным из них стал домашний отборочный матч чемпионата мира против России 20 марта 2005 года. Эстония сыграла вничью 1:1, а Котенко внес свой вклад в исторический результат.
Сегодня Котенко выйдет в основном составе „Левадии“. Если вы помните результаты сборной Эстонии 2005 года и игру Котенко, то сегодня стоит прийти на А. Ле Кок Арену и увидеть его в деле в последний раз. Легендарное дерби между „Флорой“ и „Левадией“, где на кону не титул, а принципиальность, а этого, как правило, достаточно для огненной встречи.
В составе „Левадии“ Котенко стал четырех кратным чемпионом Эстонии. Так же Котенко четырежды выигрывал Кубок страны и дважды побеждал в финале Суперкубка. Несколько лет Артур Котенко играл и за рубежом, так в 2014 году он выиграл Кубок Беларуси, а в 2014-2016 годах завоёвывал серебро и дважды бронзу чемпионата Беларуси.
Глядя на эти достижения вратарь добавил: „Я очень доволен! Надеюсь, что тренерская карьер будет такой же захватывающей и интересной, и я смогу завоевать не меньше наград. Конечно же в памяти останутся игры за сборную, последнее чемпионство с „Левадией“ и победа в кубке Беларуси. В общей сложности было очень запоминающихся игр, возможно мне даже стоит написать обо всём этом книгу. Карьера была длинной и много разных, отличных событий было!“
За „Левадию Артур“ Котенко провёл 209 матчей на разном уровне. Клуб благодарит Артура за его вклад в клуб и желает всего самого наилучшего в будущем!