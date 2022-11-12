Мужчины часто испытывают нехватку витамина D и цинка

Чаще всего на дефицит витамина D, по словам фармацевта, могут указывать мышечная слабость, быстрая утомляемость, проблемы со сном, депрессия, большая подверженность заболеваниям, выпадение волос и потеря аппетита. „Точно так же множество симптомов указывают на следующие по частоте дефициты веществ - цинка и магния. Симптомы нехватки цинка проявляются в большой подверженности заболеваниям, диарее, трещинах на коже, выпадении волос, раздражительности и потере аппетита. Недостаток магния дает о себе знать потерей аппетита, чувством тошноты и слабости, судорогами и спазмами, сонливостью и ощущением покалывания на коже“, — перечисляет Баар.

По словам аптекаря, больше подвержены риску дефицита витаминов и минералов мужчины более молодого возраста, также те, кто много занимается спортом или страдающие ожирением, а также высок риск для тех, кто постоянно находится в очень стрессовой обстановке. „Кроме того, нехватка витаминов может возникнуть у тех, чье меню очень однообразно, питание нерегулярно или содержит много обработанных продуктов - таких как фаст-фуд и полуфабрикаты“, — приводит примеры Баар.

„В целом дефицит витаминов и минералов возникает из-за малой активности на свежем воздухе, однообразного питания и чрезмерного стресса. Нехватка полезных веществ также может возникнуть из-за того, что организм уже испытывает дефицит некоторых витаминов, что, в свою очередь, препятствует усвоению других веществ. Например, витамин D необходим для усвоения кальция, но, если этого витамина в организме недостаточно, то организм также не может усвоить и достаточного количества кальция“, — объясняет Баар, как дефицит одного витамина может произвести разрушительный эффект снежного кома при усвоении других витаминов и минералов.

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, результаты нескольких разных исследований говорят об одном и том же — мужчин в основном испытывают нехватку витамина D, цинка и магния. Важны также витамины группы В - В6, В9 и В12, йод, витамин С и кальций, но их дефицит возникает несколько реже.

Фармацевт подчеркивает, что определить дефицит конкретного витамина или минерала, основываясь только на наиболее частых симптомах, сложно, потому что соединений, в которых нуждается организм, много, а оценка возможна только для конкретного случая и не может быть универсальной для всех ситуаций.



Профилактический курс витамином не реже одного раза в год



Так как питание является основой здоровья и от него зависит, сможет ли организм получить все необходимое для жизни и здоровья, то универсальное и здоровое питание имеет первостепенное значение. Однако, если исследование витаминно-минерального состава продуктов и составление на его основе сбалансированного меню кажется уже чрезмерным усилием и практически трудно реализуемым, то аптекарь рекомендует принимать именно комплексные витамины для восполнения их дефицита.



„В целом можно сказать, что всем полезнее проходить курс витаминов хотя бы раз в год. Для этого не нужно выбирать самую концентрированную версию, но можно использовать поддерживающий препарат с более мягким составом“, — объясняет Баар и рекомендует проконсультироваться с фармацевтом, чтобы подобрать подходящее средство.



Витамин D и цинк первостепенны



Как минимум, по словам фармацевта, в меню мужчины обязательно должны входить препараты, содержащие витамин D и цинк, так как в нашем климате дефицит витамина D является скорее правилом, чем исключением, а цинк помогает поддерживать иммунитет и нормальный уровень мужских гормонов.



Магний он рекомендует принимать курсами и этот минерал не нужно употреблять ежедневно для поддержания нормального уровня. „Хороший вариант – это мужские комплексные витамины, дающие уверенность в том, что организм получит все, что нужно, даже при быстром темпе жизни. Кроме того, комплекс витаминов для мужчин хорош тем, что они часто содержат незаменимые аминокислоты и стимуляторы, такие как натуральный женьшень“, — делится рекомендациями Баар.