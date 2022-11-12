Мужчины часто испытывают нехватку витамина D и цинка(1)
В преддверии Дня отца уместно уделить больше внимания мужскому здоровью, а одной из основ хорошего самочувствия является достаточный уровень витаминов и минералов в организме. Стремительный образ жизни, нерегулярное питание, а также отсутствие физических упражнений и солнечного света могут легко нарушить баланс необходимых веществ, и проложить путь проблемам со здоровьем. Аптекарь рассказывает о том, каких витаминов и минералов чаще всего не хватает мужчинам и как предотвратить эту проблему.
По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, результаты нескольких разных исследований говорят об одном и том же — мужчин в основном испытывают нехватку витамина D, цинка и магния. Важны также витамины группы В - В6, В9 и В12, йод, витамин С и кальций, но их дефицит возникает несколько реже.
Эффект снежного кома при недостатке витаминов
„В целом дефицит витаминов и минералов возникает из-за малой активности на свежем воздухе, однообразного питания и чрезмерного стресса. Нехватка полезных веществ также может возникнуть из-за того, что организм уже испытывает дефицит некоторых витаминов, что, в свою очередь, препятствует усвоению других веществ. Например, витамин D необходим для усвоения кальция, но, если этого витамина в организме недостаточно, то организм также не может усвоить и достаточного количества кальция“, — объясняет Баар, как дефицит одного витамина может произвести разрушительный эффект снежного кома при усвоении других витаминов и минералов.
По словам аптекаря, больше подвержены риску дефицита витаминов и минералов мужчины более молодого возраста, также те, кто много занимается спортом или страдающие ожирением, а также высок риск для тех, кто постоянно находится в очень стрессовой обстановке. „Кроме того, нехватка витаминов может возникнуть у тех, чье меню очень однообразно, питание нерегулярно или содержит много обработанных продуктов - таких как фаст-фуд и полуфабрикаты“, — приводит примеры Баар.
Нехватка витаминов проявляется широким спектром симптомов
Чаще всего на дефицит витамина D, по словам фармацевта, могут указывать мышечная слабость, быстрая утомляемость, проблемы со сном, депрессия, большая подверженность заболеваниям, выпадение волос и потеря аппетита. „Точно так же множество симптомов указывают на следующие по частоте дефициты веществ - цинка и магния. Симптомы нехватки цинка проявляются в большой подверженности заболеваниям, диарее, трещинах на коже, выпадении волос, раздражительности и потере аппетита. Недостаток магния дает о себе знать потерей аппетита, чувством тошноты и слабости, судорогами и спазмами, сонливостью и ощущением покалывания на коже“, — перечисляет Баар.
Фармацевт подчеркивает, что определить дефицит конкретного витамина или минерала, основываясь только на наиболее частых симптомах, сложно, потому что соединений, в которых нуждается организм, много, а оценка возможна только для конкретного случая и не может быть универсальной для всех ситуаций.
Профилактический курс витамином не реже одного раза в год
Так как питание является основой здоровья и от него зависит, сможет ли организм получить все необходимое для жизни и здоровья, то универсальное и здоровое питание имеет первостепенное значение. Однако, если исследование витаминно-минерального состава продуктов и составление на его основе сбалансированного меню кажется уже чрезмерным усилием и практически трудно реализуемым, то аптекарь рекомендует принимать именно комплексные витамины для восполнения их дефицита.
„В целом можно сказать, что всем полезнее проходить курс витаминов хотя бы раз в год. Для этого не нужно выбирать самую концентрированную версию, но можно использовать поддерживающий препарат с более мягким составом“, — объясняет Баар и рекомендует проконсультироваться с фармацевтом, чтобы подобрать подходящее средство.
Витамин D и цинк первостепенны
Как минимум, по словам фармацевта, в меню мужчины обязательно должны входить препараты, содержащие витамин D и цинк, так как в нашем климате дефицит витамина D является скорее правилом, чем исключением, а цинк помогает поддерживать иммунитет и нормальный уровень мужских гормонов.
Магний он рекомендует принимать курсами и этот минерал не нужно употреблять ежедневно для поддержания нормального уровня. „Хороший вариант – это мужские комплексные витамины, дающие уверенность в том, что организм получит все, что нужно, даже при быстром темпе жизни. Кроме того, комплекс витаминов для мужчин хорош тем, что они часто содержат незаменимые аминокислоты и стимуляторы, такие как натуральный женьшень“, — делится рекомендациями Баар.
В то же время фармацевт подчеркивает, что нужно быть точным и внимательным при дозировании витаминов, чтобы не переборщить с ними. „Вот почему было бы разумнее выбрать конкретные витамины и минералы для приема по отдельности или в одном комплексном варианте и не использовать их больше, чем предписывает суточная норма“, — подчеркивает Баар. „Если есть желание потреблять их в большем количестве, то обязательно следует сначала определить уровень витаминов и минералов в организме с помощью анализа крови, и проконсультироваться с врачом или аптекарем о том, что и в каком количестве принимать“.
Когда принимать витамины?
По словам фармацевта, витамины следует принимать во время еды или после еды, потому что тогда они правильно усваиваются и перевариваются. „Не рекомендуется пить кофе перед приемом витаминов, потому что он тормозит усвоение некоторых витаминов. Также стоит убедиться, что поливитамины не содержат железо и кальций одновременно, потому что эти два витамина препятствуют усвоению друг друга в организме“.
Кроме того, аптекарь рекомендует принимать витамины утром, потому что многие препараты обладают легким взбадривающим действием, из-за чего они могут нарушать сон, если принимать их вечером. „Однако, если необходимо принимать витамины и минералы, которые нельзя употреблять одновременно - например железо и кальций – то их следует разделить в течение дня приема. Например, принимайте железо утром, а кальций - вечером, потому что таким образом вы можете быть уверены, что они не мешают действию друг друга“, — объясняет Баар.