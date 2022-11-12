Пьяный мужчина на самокате вез еще одного человека и не справился с управлением: оба оказались в больнице

11 ноября в 08.02 произошло дорожно-транспортное происшествие на 10-м километре шоссе Хаапсалу – Лайкюла: на перекрестке легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина, сбил 41-летнюю женщину, двигавшуюся на велосипеде по главной дороге. Пострадавшую доставили в больницу.

11 ноября в 10.19 в волости Куусалу Харьюмаа на 56-м километре шоссе Таллинн – Нарва 54-летний мужчина наехал на Land Rover Discovery сзади на автомобиль Volvo V70, которым управлял 41-летний мужчина. Водителя Land Rover Discovery доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

11 ноября в 15.16 у дома номер 59 на улице Техника в Таллинне произошло ДТП: на нерегулируемом перекрестке мужчина, управлявший легковым автомобилем Ford Focus C-Max, наехал на 16-летнюю девушку. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

11 ноября в 22.04 39-летний мужчина, передвигаясь на самокате по дорожке для легкого транспорта на Пирита теэ, упал с него. Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

12 ноября в 04.22 в Таллинне у дома номер 9 на улице Реймани в Таллинне 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, передвигаясь на самокате с еще один человеком, потерял управление. Водителя самоката и ехавшего с ним 20-летнего мужчину доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

В течение прошлых суток были задержаны три водителя моторных транспортных средств в состоянии наркотического и 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения.