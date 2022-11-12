Посещение Таллиннского зоопарка в некоторые дни для детей будет бесплатным. В том числе сегодня!

Зоопарк в предстоящий сезон будет руководствоваться принципом, что в зимний период раз в месяц детям можно будет посетить зоопарк бесплатно, а именно каждая вторая суббота месяца будет днем бесплатного посещения для детей и подростков младше 19 лет.

В этом зимнем сезоне дети и подростки до 19 лет смогут бесплатно посещать зоопарк каждую вторую субботу месяца: 12 ноября, 10 декабря, 14 января, 11 февраля, 11 марта и 8 апреля. Для участия в мероприятиях, которые будут проходить в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

В эту субботу в зоопарке состоится День совы, по этому случаю подготовлена специальная программа. Работники зоопарка познакомят с ночными хищными птицами, а также подтвердят или опровергнут связанные с филинами и совами мистические легенды. Наблюдение за совами проведет специалист зоопарка в области образования на тему природы Лейф-Август Кирс (на эстонском языке). Программа Дня совы начнется в 11:30, в 12 часов начнется экскурсия с наблюдением сов, в ходе которой можно услышать интересные истории, понаблюдать за кормлением птиц и проч.

Зоопарк открыт ежедневно. С ноября по февраль вход и все кассы открыты с 9 до 15:30, детский зоопарк открыт с 10 до 17 часов. Внутренние экспозиции работают с 10 до 16, а зоопарк с 9 до 17. По понедельникам внутренние экспозиции закрыты.

В Таллиннском зоопарке проживает 250 видов, около 8000 животных, действует 60 международных программ, направленных на увеличение численности находящихся под угрозой исчезновения видов. Также зоопарк участвует в проектах по защите видов в природе. Зоопарк – одно из ведущих учреждений, занимающихся продвижением образования на тему природы, он активно участвует в научных исследованиях в области охраны видов.