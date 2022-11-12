ВИДЕО | Блогера Некоглая выслали из России. После задержания его обрили наголо и, судя по всему, избили

7 ноября Некоглай опубликовал в тиктоке, на который подписаны 9,5 миллиона пользователей, пародию на популярное видео с российским военным. На оригинальной записи солдат, лежа в окопе, откидывает от себя две гранаты, сброшенные украинским дроном.

В своем видео Некоглай, лежа на ковре, повторил действия военного под ремикс песни Boney M „Rasputin“.

8 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что пожалуется на Некоглая в Генпрокуратуру и МВД. Менеджер блогера говорил, что тот не хотел оскорбить или унизить российских военных. 9 ноября Некоглая задержали.

Некоглая — гражданина Молдовы — задержали за нарушение миграционного законодательства. 9 ноября суд первой инстанции оштрафовал его на пять тысяч рублей и принял решение о депортации.

В заседании суда 11 ноября Некоглай участвовал по видеосвязи из московского центра временного содержания. В центре блогера, у которого раньше были мелированные волосы средней длины, по неизвестной причине обрили налысо.

Как пишут Sota и Mash, защита в своей жалобе просила пересмотреть решение Пресненского суда о выдворении Некоглая, поскольку на первом заседании к нему не допустили адвоката.

Защитники предположили, что в центре для мигрантов с блогером плохо обращаются. Адвокат спросил, применяли ли к нему физическую силу, на что Некоглай, как пишет ТАСС, „со слезами на глазах“ ответил отрицательно и сказал: „Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь“. На заседании блогер отказался поддержать жалобу своих адвокатов.

После заседания суда государственное агентство РИА Новости опубликовало видеообращение, в котором Некоглай извинился за свой пародийный ролик. На представленной записи на лице блогера видны следы побоев.

„Сейчас я действительно понимаю то, какую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, что если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно“.