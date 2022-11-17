Новости Ида-Вирумаа
17.11.2022, 10:51

Студент с далекого Урала: как за три года выучить эстонский на С1 и стать любимым учителем малышей в сельской школе

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Дамир Нуриев
Дамир Нуриев
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Сегодня сложно поверить, что еще менее четырех лет назад российских студентов в Эстонии ждали если не с распростертыми объятиями, то, по крайней мере, с открытыми в крупных вузах страны спецпрограммами. Учитывая нехватку специалистов, особенно педагогов, это было очень даже разумно. Так, в 2019 году в Нарвский колледж, в числе прочих россиян, приехал Дамир Нуриев, который на сегодняшний день заканчивает учебу, работает в школе и свободно говорит по-эстонски.

Накануне 24 февраля Дамир с однокурсниками договорились большой компанией отправиться на поднятие флага в честь очередной годовщины независимости Эстонии. „Я проснулся очень рано, в районе пяти часов, и понял, что мой телефон разрывается от сообщений о том, что Россия начала войну против Украины. Ничего не понимающий спросонья, я, толком не вникнув в происходящее (было некогда, нужно было идти в замок), отправился на поднятие флага. А когда пришел - мои однокурсники стояли с каменными лицами, пытаясь осознать случившееся. Мы все были в шоке, с одной стороны - праздник, надо радоваться, а с другой - такое“, - вспоминает тот день Дамир.

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