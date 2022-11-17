17.11.2022, 10:51
Студент с далекого Урала: как за три года выучить эстонский на С1 и стать любимым учителем малышей в сельской школе(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня сложно поверить, что еще менее четырех лет назад российских студентов в Эстонии ждали если не с распростертыми объятиями, то, по крайней мере, с открытыми в крупных вузах страны спецпрограммами. Учитывая нехватку специалистов, особенно педагогов, это было очень даже разумно. Так, в 2019 году в Нарвский колледж, в числе прочих россиян, приехал Дамир Нуриев, который на сегодняшний день заканчивает учебу, работает в школе и свободно говорит по-эстонски.