Студент с далекого Урала: как за три года выучить эстонский на С1 и стать любимым учителем малышей в сельской школе

Накануне 24 февраля Дамир с однокурсниками договорились большой компанией отправиться на поднятие флага в честь очередной годовщины независимости Эстонии. „Я проснулся очень рано, в районе пяти часов, и понял, что мой телефон разрывается от сообщений о том, что Россия начала войну против Украины. Ничего не понимающий спросонья, я, толком не вникнув в происходящее (было некогда, нужно было идти в замок), отправился на поднятие флага. А когда пришел - мои однокурсники стояли с каменными лицами, пытаясь осознать случившееся. Мы все были в шоке, с одной стороны - праздник, надо радоваться, а с другой - такое“, - вспоминает тот день Дамир.