ФОТО | На лед Нарвского ледового холла вышли ветераны хоккейного клуба „Кренгольм“

Легендарный хоккейный клуб „Кренгольм“ за всю историю своего существования с 1952 года по 2010 год выступал в различных лигах чемпионатов СССР, а также становился чемпионом Эстонии восемь раз. Клуб является родоначальником хоккея в Нарве, он внес огромный вклад в развитие эстонского хоккея.