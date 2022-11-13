ФОТО | На лед Нарвского ледового холла вышли ветераны хоккейного клуба „Кренгольм“
В субботу в Нарвском ледовом холле состоялось знаменательное событие в истории нарвского и эстонского хоккея. После очень длительного перерыва на лед вновь вышли бывшие игроки и тренеры легендарной хоккейной команды „Кренгольм“ - участницы чемпионатов СССР во второй и первой лигах.
Легендарный хоккейный клуб „Кренгольм“ за всю историю своего существования с 1952 года по 2010 год выступал в различных лигах чемпионатов СССР, а также становился чемпионом Эстонии восемь раз. Клуб является родоначальником хоккея в Нарве, он внес огромный вклад в развитие эстонского хоккея.
Матч прошел между нарвскими ветеранами „Кренгольма“ и легионерами „Кренгольма“. Вместе с ветеранами на лед в форме „Кренгольма“ вышли и молодые воспитанники нарвского хоккея.
Команды порадовали зрителей игрой и обилием забитых шайб. Игра закончилась вничью со счетом 7:7.