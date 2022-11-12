ВИДЕО | Сборная Эстонии по хоккею проиграла Польше на Балтийском турнире и заняла второе место

Первый период закончился ничьей 1:1 – поляки повели в счете, но Кристьян Комбе сумел сравнять счет. В середине второго периода игра была остановлена ​​при счете 2:2 из-за разрыва сетки одних из ворот. Судья принял решение удалить игроков с площадки на время решения проблемы. После небольшого перерыва матч продолжился, и Эстония сумела повести в счете 3:2 в конце третьего периода. В составе сборной Эстонии шайбы забросили Роберт Аррак и Расмус Киик.